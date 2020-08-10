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Tekstil Mühendisliği'ni tercih eden kazanıyor

Üniversite sınavında Tekstil Mühendisliği bölümünü tercih edecek öğrenciler için asgari ücrete kadar burs ve iş garantisi fırsatı bu yıl da sürüyor
 10 Ağustos 2020 08:00
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Tekstil Mühendisliği'ni tercih eden kazanıyor

YÖK ile Tekstil - Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) iş birliğiyle 2019 yılında imzalanan, tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayabilmesi için tekstil mühendisliği bölümünü seçen öğrencilere asgari ücrete kadar burs imkanı ve iş garantisi sağlayan 'Tercihim Tekstil Mühendisliği' projesi bu sene de gençlere destek olmaya devam ediyor.

Proje sayesinde 2019 yılında öğrencilerin akın ettiği Tekstil Mühendisliği bölümünde puanlar yaklaşık 100 puan artarken, bölümün doluluk oranı yüzde 42'den 92'ye çıktı. Tercih edilme oranında yüzde 208 artış saptanan bölümde, 9 üniversitenin kontenjanları da yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Gençler için gelecek kaygısı ortadan kalkıyor

Sektörün pozitif değişimi adına atılan bu büyük adım için İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: 'Sektörümüzün nitelikli insan gücüne duyduğu ihtiyacın farkında olarak başlattığımız 'Tercihim Tekstil Mühendisliği' projesi geçen yıl çok başarılı bir şekilde sonuçlandı. Üniversite sınavına giren öğrencilere sunduğumuz proje ile ilk 5 tercihinden biri Tekstil Mühendisliği olan ve sıralaması ilk 20 binde bulunan öğrencilere asgari ücret tutarında burs verdik. 20-50 bin arasında olanlar net asgari ücretin yüzde 70'i, 50- 80 bin arasındaki öğrenciler ise net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında karşılıksız burs imkanından yararlandı. Ülkemizin en büyük ikinci ihracatçı sektörleri olarak öğrencilerin okul hayatı boyunca sadece eğitimlerine odaklanmalarını ve olabilecek en donanımlı şekilde bölümlerinden mezun olmalarını arzu ediyoruz.' dedi.

Gençler tekstile akın ediyor

Sektörün gücü ve geniş çalışma alanları için İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz: 'Tekstil ve hazırgiyim sektörleri dünya arenasında ülkemizin en güçlü olduğu alanlardan biri olup dünyanın en büyük 6'ncı, Avrupa'nın en büyük 3'üncü büyük tedarikçisi konumundadır. Biz de gençlerimizin bu sektör potansiyelinin farkına varması için projemizde öğrencilere üniversitede okurken staj imkanı sunuyor ve mezun olunca iş garantisi veriyoruz. Bu bölüme adım atacak öğrenciler tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin tüm üretim aşamalarında veya işletmelerin üretim planlama, satış ve pazarlama bölümlerinde çalışma şansı bulabilir ya da diğer sektörlerle entegre çalışmalar gerçekleştirebilirler. Hem bu kadar farklı alanda çalışma fırsatı hem de bu denli istihdam fırsatı sunan sektörler olarak 'Tercihim Tekstil Mühendisliği' projesini yıllarca sürdürmeyi ve nitelikli iş gücü ihtiyacımızı karşılamayı hedefliyoruz.' dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye'nin en hızlı iş bulunan meslekleri arasında birinci sırada yer alan Tekstil Mühendisliği bölümü için beşeri ve fiziki yatırımlar sürecek.
Memurlar.Net
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