1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adliyeye gitmeden 13 bin kişi para cezasına itiraz etti

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden adliyeye gitmeden idari para ve trafik cezalarına yapılan itirazların sayısı 13 bin 660'a ulaştı. Bu itirazların 8 bin 16'sı trafik cezalarına, 5 bin 644'ü de idari para cezalarına oldu.
 10 Ağustos 2020 08:07
Yazdır
Adliyeye gitmeden 13 bin kişi para cezasına itiraz etti

ADALET Bakanlığı, 20 Aralık 2019'da UYAP üzerinden sunduğu "Avukat Portal" ve "Vatandaş Portal" uygulamalarında güncelleme yaparak idari para ve trafik cezalarına itiraz talepleri eklemişti. Uygulamanın başladığı 20 Aralık 2019'dan bugüne 13 bin 660 itiraz adliyeye gitmeden UYAP'ta "Avukat Portal" ve "Vatandaş Portal" üzerinden yapıldı.

NASIL İTİRAZ EDİLİYOR?

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Kullanıcılar "Avukat Portal" veya "Vatandaş Portal"a elektronik ya da mobil imzayla giriş yaptıktan sonra "Trafik-İdari Para Cezalarına İtiraz" sekmesini seçerek "tevzi et" butonu ile açılan ekranlardan itirazın gönderileceği il ve adliye bilgilerini seçerek itiraz edebiliyor. Sistemde istenen bilgiler girildikten ve tevzi işlemi yapıldıktan sonra itiraz ilgili sulh ceza hakimliğinin ekranında görülüyor. Kullanıcılar açılan dosyayı daha sonra kendi portalı üzerinden görüntüleyebiliyor.

YENİ MOBİL UYGULAMALAR

Mobil ortamda bakanlıkça verilen hizmetlere de yenilerinin eklendiği bildirildi. Bakanlık mühendislerince yerli imkanlarla yeni mobil uygulamalar hayata geçirildi. Bakanlık arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişilerin UYAP üzerinden elektronik ortamda yaptığı işleri daha rahat takip etmeleri için "Arabulucu Portal", "Bilirkişi Portal" ve "Uzlaştırmacı Portal" mobil uygulamalarını başlattı. Arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişiler, İOS ve Android işletim sistemi bulunan cihazlarına uygulamayı ücretsiz indirip şifreyle giriş yapabilecek. Böylece, bu işlemler cep telefonu ve tabletten yapılabilecek.

TELEFON VE TABLETTEN TAKİP

"Arabuluculuk Mobil" ve "Uzlaştırmacı Mobil" uygulamaları sayesinde kullanıcılar kendilerine atanan dosyaları, dosya kapak bilgilerini telefondan görebilecek. Uygulama ile dosya kabul veya ret edilebilecek. Dosya geldiğinde bildirim alabilecek. Uygulamalar ile taraf bilgileri, dosyaya ait evraklar mobil cihazlara indirilebilecek. Her iki uygulamada kişisel bilgilerin güncellenmesi, ek süre, SEGBİS görüşme ve görevden çekilme taleplerinin yapılması için de çalışmalar devam ediyor.

BAKANLIK PERSONELİ YÜRÜTÜYOR

Bakanlık daha önce de yine kendi personeli tarafından geliştirilen Avukat Portal, Celse, Vatandaş Portal, e-Adalet, Kurum Portal, Bilirkişi Portal, Arabulucu Portal, Uzlaştırmacı Portal ve SMS Bilgi Sistemi gibi uygulamaları hayata geçirmişti. Bu uygulamaların güncellemesi ve güvenliğini de tamamen Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü personeli yapıyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kanal İstanbul'da mevzuat tamamlandı
10 Ağustos 2020 08:41		 Buğday stokçusuna TMO engel olacak
10 Ağustos 2020 08:13
Kamudaki personel sorunlarına çözüm zamanı gelmeyecek mi?
10 Ağustos 2020 07:53		 Bakan Akar ve komutanlar Irak sınır hattındaki birlikleri denetliyor
09 Ağustos 2020 14:48
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
09 Ağustos 2020 13:48		 Bakanlıktan PCR testleri için yeni düzenleme
09 Ağustos 2020 12:09
Virüs testi pozitif şahıslar polis denetimine yakalandı
09 Ağustos 2020 12:02		 İki ilden yeni karantina haberleri geldi
09 Ağustos 2020 11:27
Adaylar, üniversiteleri 'YÖK Sanal Fuarı' ile keşfetti
09 Ağustos 2020 11:05		 Bakanlıktan yeni karar: Hastanede virüs tedavisi şartları değişti
09 Ağustos 2020 08:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:03 - LGS tercih sonuçları açıklandı08:44 - Uzmanlar uyardı! Altında ralli bitiyor08:41 - Kanal İstanbul'da mevzuat tamamlandı08:36 - 'Türkiye güçlü ülke çalışarak kazanırız'08:30 - Kabinenin gündemi 'okulların açılması'08:30 - Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi
08:17 - Analistler TL dolar için yeni tahminde bulundu08:13 - Buğday stokçusuna TMO engel olacak08:10 - Kovid sonrası para politikası yeniden gözden geçiriliyor08:07 - Adliyeye gitmeden 13 bin kişi para cezasına itiraz etti08:04 - Otomotivde fren endişesi08:03 - Bor içerikli yüzey dezenfektanı geliyor
08:00 - Tekstil Mühendisliği'ni tercih eden kazanıyor07:57 - Bilim insanlarından virüs uyarısı: Bu maskeler işe yaramıyor07:53 - Kamudaki personel sorunlarına çözüm zamanı gelmeyecek mi?07:47 - Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit07:28 - Yüzme bilmeyen baba iki çocuğunu kurtarmak için dereye atladı: 3 ölü
07:19 - Dünyaca ünlü Aktör Aamir Khan Niğde'de film çekecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit
Kabinenin gündemi 'okulların açılması'
Müfettişliğe atanmayan iş müfettişi açtığı davayı kazandı
Uzmanlar uyardı! Altında ralli bitiyor
Analistler TL dolar için yeni tahminde bulundu
Kamudaki personel sorunlarına çözüm zamanı gelmeyecek mi?
Özür durumu için öğretmen eşlerin il dışına başvurması zorunlu mudur?
İl dışı yer değiştirmeler öncesi çok sorulan sorulara cevaplar
Yüzme bilmeyen baba iki çocuğunu kurtarmak için dereye atladı: 3 ölü
Dünyaca ünlü Aktör Aamir Khan Niğde'de film çekecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kırmızı başlıklı kız 1
tıkır tıkır 1
Türk savaş gemilerinde hareketlenme var 1
küpe takan erkeğe kötü gözle bakılması 1
pazar güneşi 2
caf caf 1
corona virüs vaka sayısı 1
melih şendil 1
Yok birbirlerinden farkları 2
kısıtlamalar yeniden mi geliyor sorusu 1
SON İLANLAR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 98 sağlık personeli alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 17 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 251 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam