1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid sonrası para politikası yeniden gözden geçiriliyor

Kovid-19 nedeniyle uygulanan genişletici para politikası terk ediliyor. Parasal sıkılaştırmayla para arzı azaltılarak, enflasyona yol açacak talep artışı frenlenecek.
 10 Ağustos 2020 08:10
Yazdır
Kovid sonrası para politikası yeniden gözden geçiriliyor

Koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü mart ayından bu yana uygulanan politikalarla küçük esnaftan sanayiciye, KOBİ'lerden tüketiciye toplumun her kesimini rahatlatan ekonomi yönetimi, olağanüstü dönemde alınan önlemler sonuç verip, normalleşme başlayınca para politikasında yeni bir döneme geçiyor. Parasal sıkılaştırma adımlarıyla piyasadaki para arzı azaltılarak, enflasyona yol açacak talep artışı frenlenecek.

İLK ADIMLAR ATILMAYA BAŞLANDI

Yeni döneme ilişkin politika için geçtiğimiz hafta düğmeye basıldı. Merkez Bankası likidite sıkılaştırmalarına başladı. Salgın döneminde piyasaya verilen likiditenin fazla kısmının, sistemde bir likidite açığı oluşturmadan kademeli olarak geri çekilmesi için ilk adımları attı. Bankaların ucuz fonlama imkanları yarı yarıya azaltılarak, maliyetleri yükseltildi. Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü ve haftalık repo ihalesi açılmayarak faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 9.75'lik faiz oranının kullanılacağı sinyali verildi. Fonlama maliyetleri yükselmeye başlayan bankalar, Kovid-19 sürecinde verdikleri tarihin en düşük kredi faizlerinde sona geldi.

KREDİ FAİZLERİ ARTTI

Hem kredi hem de mevduat faizleri artmaya başladı. Kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıl vadeli ve yüzde 0.64 olan faiz oranını yüzde 0.87'ye, vadeyi de 12 yıla çekti. İkinci el konutta da 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı önce 0.79'a ardından 0.87'ye yükseldi. Otomobil satışlarında rekor getiren ucuz krediler de sonlandırıldı. Geçtiğimiz hafta yüzde 0.82 olan ikinci el taşıt kredisi faizi yüzde 1.17'ye yükseltildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da bankaların topladığı mevduatı krediye yönlendirmelerini sağlamak için uygulamaya aldığı aktif rasyosunda esneklik sağlayarak, Merkez Bankası'nın adımlarına destek olacak. Likidite önlemleri, yan enstrümanlar, yönlendirmelerle piyasaya mesaj veren Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde para politikasını sıkılaştırıcı adımlara devam edeceği de belirtiliyor.

TL YATIRIM CAZİP HALE GELECEK

Ekonomi yönetiminin Kovid-19 sürecinin etkisini azaltmak için uyguladığı genişleyici politika yerine yeniden parasal sıkılaştırmaya dönmesinin TL cinsi yatırımları cazip hale getirmesi bekleniyor. Bankacılar, sıkı para politikasıyla özellikle mevduat faizlerinin artmasının dövizden TL'ye geçiş iştahını yükselteceğini vurguluyor.

ALTINDA RALLİ BİTİYOR

Uzmanlar, pandemi döneminde dünyada güvenli liman olarak görülen ve buna bağlı olarak ons fiyatı 2000 doları geçen altının gerçek değerini yansıtmadığını, fiyatlar üzerindeki balonun kalkmasıyla yatırımcıların zarar edebileceğini vurguluyor. Belirsizliğin ortadan kalkmaya başlamasıyla zirveye çıkan altın fiyatlarında geri çekilmenin başlayacağını öngören uzmanlar, geçici rallinin sona erdiğini belirtiyor.

300 MİLYAR TL KREDİ VERİLDİ

Ekonomı yönetimi gerek pandemi gerekse normalleşme sürecinde küçük esnaftan KOBİ'lere, sanayiciden tüketicilere kadar toplumun her kesimine 300 milyar TL'den fazla ucuz maliyetli kredi imkanı sağladı. Pandemide bireysel ihtiyaç kredisi, esnaf kredisi, işe devam kredisi, avantajlı konut kredisinde kullandırım 264.2 milyar TL'yi buldu. Normalleşme sürecinde ise konut, taşıt, sosyal hayatı destek ve tatil destek kredileriyle 51.4 milyar TL kullandırım sağlandı.

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye güçlü ülke çalışarak kazanırız'
10 Ağustos 2020 08:36		 Analistler TL dolar için yeni tahminde bulundu
10 Ağustos 2020 08:17
Rusya'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşları başlıyor
09 Ağustos 2020 18:35		 Türkiye'deki 'güvenli tatil' imkanı tüm ülkelere tanıtılacak
09 Ağustos 2020 15:33
Yerli tank motoru için çalışmalar sürüyor
08 Ağustos 2020 23:42		 İranlı turistler Türkiye'ye gelmek için sabırsızlanıyor
08 Ağustos 2020 20:09
'V' tipi çıkışa işaret eden göstergeler çoğalıyor
08 Ağustos 2020 14:33		 Lobilere inat çarklar dönüyor
08 Ağustos 2020 07:05
Bu ilçeye dilenci uğramıyor
07 Ağustos 2020 22:30		 'Göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor'
07 Ağustos 2020 14:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:03 - LGS tercih sonuçları açıklandı08:44 - Uzmanlar uyardı! Altında ralli bitiyor08:41 - Kanal İstanbul'da mevzuat tamamlandı08:36 - 'Türkiye güçlü ülke çalışarak kazanırız'08:30 - Kabinenin gündemi 'okulların açılması'08:30 - Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi
08:17 - Analistler TL dolar için yeni tahminde bulundu08:13 - Buğday stokçusuna TMO engel olacak08:10 - Kovid sonrası para politikası yeniden gözden geçiriliyor08:07 - Adliyeye gitmeden 13 bin kişi para cezasına itiraz etti08:04 - Otomotivde fren endişesi08:03 - Bor içerikli yüzey dezenfektanı geliyor
08:00 - Tekstil Mühendisliği'ni tercih eden kazanıyor07:57 - Bilim insanlarından virüs uyarısı: Bu maskeler işe yaramıyor07:53 - Kamudaki personel sorunlarına çözüm zamanı gelmeyecek mi?07:47 - Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit07:28 - Yüzme bilmeyen baba iki çocuğunu kurtarmak için dereye atladı: 3 ölü
07:19 - Dünyaca ünlü Aktör Aamir Khan Niğde'de film çekecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit
Kabinenin gündemi 'okulların açılması'
Müfettişliğe atanmayan iş müfettişi açtığı davayı kazandı
Uzmanlar uyardı! Altında ralli bitiyor
Analistler TL dolar için yeni tahminde bulundu
Kamudaki personel sorunlarına çözüm zamanı gelmeyecek mi?
Özür durumu için öğretmen eşlerin il dışına başvurması zorunlu mudur?
İl dışı yer değiştirmeler öncesi çok sorulan sorulara cevaplar
Yüzme bilmeyen baba iki çocuğunu kurtarmak için dereye atladı: 3 ölü
Dünyaca ünlü Aktör Aamir Khan Niğde'de film çekecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 1
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 1
Fer.ah 2
of 1
kırmızı başlıklı kız 1
cennet 1
Kadınlar futbolda olmamalı 1
Bunları yaparsanız TL değer kazanır 1
pazar güneşi 2
kısıtlamalar yeniden mi geliyor sorusu 1
SON İLANLAR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 98 sağlık personeli alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 17 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 251 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam