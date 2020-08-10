1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Buğday stokçusuna TMO engel olacak

Genel Müdür Ahmet Güldal "Sektör dışındaki kişilerin buğday alımları gerçekleştirdiğini gözlüyoruz. Stoklamak için, manipülatif amaçlı yapılan eylemlere gerekli müdahaleyi yaparız" uyarısında bulundu
 10 Ağustos 2020 08:13
Yazdır
Buğday stokçusuna TMO engel olacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), son günlerde tartışılan ve geçtiğimiz hafta gazetemizin de gündeme getirdiği "sektörün dışındaki kişilerin ucuz kredi çekerek buğday stokladığı" yönündeki gelişmeleri takibe aldı. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, piyasanın bozulması halinde gerekli müdahalenin yapılacağını vurguladı. Rekoltenin önceki yıllara göre daha iyi oluşmasını beklediklerini dile getiren Güldal, verimin yüksek ve kalitenin iyi olduğunu söyledi.

FİYATLAR GAYET İYİ

Güldal, TMO'nun belirlediği alım fiyatlarının üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek "Bu arada sektör de fiyatlarını yaklaşık olarak bizim seviyemizde belirledi ve alım yaptı. Salgın sebebiyle gıda fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle üretici, hasattan sonra ürünlerini hemen satmadı, elinde tutuyor. Sektör dışından, hububat-bakliyat ticaretinde daha önce yer almayan kişilerin de alımlar gerçekleştirdiğini gözlüyoruz. Bunun ülkemizdeki hububat ve bakliyat piyasalarında olumsuz etkileri olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu eylemler stoklama mantığıyla yapılıyorsa TMO geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da piyasa regülasyonunu keskin ve ciddi şekilde sağlayacaktır" dedi.

YETERLİ STOK VAR

Üreticilere ürünlerini TMO'ya teslim etmesi çağrısında bulunan Güldal, iç piyasadan aldıkları ürünlerle piyasa regülasyonunu sağlamayı hedeflediklerini söyledi. "Onun dışında stoklama amacıyla, manipülatif amaçlı yapılan stoklara gerekli müdahaleyi hasat bitimiyle yaparız" ifadesini kullanan Güldal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de açıkladığı gibi hasat dönemi olması sebebiyle üretici lehine fiyanlandırma oluştuğunu, hasat dönemi sonunda piyasanın vaziyet alması için satış fiyatlarını ve tedbirleri açıklayacaklarını bildirdi. Güldal, TMO'nun piyasayı regüle edecek oranda yeterli stokunun bulunduğunu sözlerine ekledi.

KREDİYLE ALIP, SAKLIYORLAR!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday alım fiyatlarını bu sene ekmeklik buğdayda yüzde 22,2 artışla 1.650 liraya, makarnalık buğdayda ise yüzde 24,4 yükselişle 1.800 liraya çıkarmıştı. Enflasyon oranının da üzerinde gerçekleşen bu artışla, çiftçiye önemli bir refah payı sağlandı. Buna rağmen fiyatlarda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bu yıl Türkşeker de devreye girerek, hububat piyasasında TMO'nun açıkladığı tabanın yüzde 2 üstünde bir fiyatla ve yüzde 50 avans ödemesiyle alım yaptı. Buğday fiyatları bu etki ile biraz yükseldi. Asıl tırmanış ise devam eden pandemiyi kullanmak isteyen fırsatçılar tarafından körükleniyor. Sektör temsilcileri "Bu işle hiç alakası olmayan insanların spekülasyon amaçlı buğday alımı yaptığını görüyoruz. Pandemi sebebiyle kışın fiyatların yükseleceği beklentisine oynuyorlar" ikazında bulunmuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kanal İstanbul'da mevzuat tamamlandı
10 Ağustos 2020 08:41		 Adliyeye gitmeden 13 bin kişi para cezasına itiraz etti
10 Ağustos 2020 08:07
Kamudaki personel sorunlarına çözüm zamanı gelmeyecek mi?
10 Ağustos 2020 07:53		 Bakan Akar ve komutanlar Irak sınır hattındaki birlikleri denetliyor
09 Ağustos 2020 14:48
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
09 Ağustos 2020 13:48		 Bakanlıktan PCR testleri için yeni düzenleme
09 Ağustos 2020 12:09
Virüs testi pozitif şahıslar polis denetimine yakalandı
09 Ağustos 2020 12:02		 İki ilden yeni karantina haberleri geldi
09 Ağustos 2020 11:27
Adaylar, üniversiteleri 'YÖK Sanal Fuarı' ile keşfetti
09 Ağustos 2020 11:05		 Bakanlıktan yeni karar: Hastanede virüs tedavisi şartları değişti
09 Ağustos 2020 08:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:03 - LGS tercih sonuçları açıklandı08:44 - Uzmanlar uyardı! Altında ralli bitiyor08:41 - Kanal İstanbul'da mevzuat tamamlandı08:36 - 'Türkiye güçlü ülke çalışarak kazanırız'08:30 - Kabinenin gündemi 'okulların açılması'08:30 - Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi
08:17 - Analistler TL dolar için yeni tahminde bulundu08:13 - Buğday stokçusuna TMO engel olacak08:10 - Kovid sonrası para politikası yeniden gözden geçiriliyor08:07 - Adliyeye gitmeden 13 bin kişi para cezasına itiraz etti08:04 - Otomotivde fren endişesi08:03 - Bor içerikli yüzey dezenfektanı geliyor
08:00 - Tekstil Mühendisliği'ni tercih eden kazanıyor07:57 - Bilim insanlarından virüs uyarısı: Bu maskeler işe yaramıyor07:53 - Kamudaki personel sorunlarına çözüm zamanı gelmeyecek mi?07:47 - Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit07:28 - Yüzme bilmeyen baba iki çocuğunu kurtarmak için dereye atladı: 3 ölü
07:19 - Dünyaca ünlü Aktör Aamir Khan Niğde'de film çekecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit
Kabinenin gündemi 'okulların açılması'
Müfettişliğe atanmayan iş müfettişi açtığı davayı kazandı
Uzmanlar uyardı! Altında ralli bitiyor
Analistler TL dolar için yeni tahminde bulundu
Kamudaki personel sorunlarına çözüm zamanı gelmeyecek mi?
Özür durumu için öğretmen eşlerin il dışına başvurması zorunlu mudur?
İl dışı yer değiştirmeler öncesi çok sorulan sorulara cevaplar
Yüzme bilmeyen baba iki çocuğunu kurtarmak için dereye atladı: 3 ölü
Dünyaca ünlü Aktör Aamir Khan Niğde'de film çekecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kısıtlamalar yeniden mi geliyor sorusu 1
tırnak yemek 1
of 1
caf caf 1
cuma namazı 1
Türk savaş gemilerinde hareketlenme var 1
tıkır tıkır 1
cennet 1
kırmızı başlıklı kız 1
mahalle düğünleri 3
SON İLANLAR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 98 sağlık personeli alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 17 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 251 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam