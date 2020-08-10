Analistler TL dolar için yeni tahminde bulundu
|10 Ağustos 2020 08:17
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Bloomberg konu ile ilgili Paul Abelsky imzalı bir haber yayınladı. Söz konusu haberde "Goldman Sachs Group Inc. Türk para birimi için daha derin bir değer kaybı öngördü ve "Ağustos ayı likiditesi önümüzde, yerel varlıklarda sürekli bir hareket daha riski artıyor" uyarısında bulundu."denildi.
Türk Lirası'nın yüzde 4'ün üzerinde değer kaybı ile bu ay dünyanın en kötü ikinci performansını sergilediği belirtilen haberde, bu yılkı kaybın yüzde 18'in üzerinde olduğu dikkat çekildi.
Haberde Goldman Sachs analistlerinin Türk Lirası ile ilgili şu tahminlere yen verildi:
-Goldman'ın USD/TRY tahminleri daha önce 7, 7,50 ve 8'e, 3, 6 ve 12 ayda 7,75, 8 ve 8,25'e yükseldi
-Zach Pandl liderliğindeki Goldman analistleri hazırladığı raporda, "Kısa vadede, yerel olarak yükselen döviz mevduatları ve kötüleşen enflasyon görünümü, sınırlı rezervler, dış finansman açığı ve bağlayıcı kısıtlamalara karşı devam eden alışılmadık bir politika karışımına sahip bir zemin göz önüne alındığında, USD/TRY'ye yönelik riskler yukarı yönlü olarak çarpıktır." dedi.
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