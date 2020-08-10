Kanal İstanbul'da mevzuat tamamlandı
|10 Ağustos 2020 08:41
|Yazdır
Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Kanalın yapım ihalesini kazanan şirketlere inşaatta kullanacakları her türlü teknik ekipman için vergi muafiyeti sağlanacak; elde ettikleri gelirler kurumlar vergisinden istisna olacak. Kanal İstanbul sınırı içindeki orman alanlarının orman vasfı kaldırılacak.
7 yıl sürecek inşaatın maliyeti 75 milyar TL öngörülürken, projenin tamamlanmasıyla ilk 10 yılda 182 milyar TL gelir elde edileceği düşünülüyor.
Çevre Bakanlığı'nın 2020 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda çalışmanın hazır olduğu belirtilerek, "Kanal İstanbul projesi ile yatay mimari uygulaması esas alınarak, çevre dostu, kadim değerlerini koruyan ve afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanı oluşturmak suretiyle İstanbul'un uluslararası metropoller arasında bir 'Dünya Markası' olması hedeflenmiştir" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Buğday stokçusuna TMO engel olacak
10 Ağustos 2020 08:13
|Adliyeye gitmeden 13 bin kişi para cezasına itiraz etti
10 Ağustos 2020 08:07
|Kamudaki personel sorunlarına çözüm zamanı gelmeyecek mi?
10 Ağustos 2020 07:53
|Bakan Akar ve komutanlar Irak sınır hattındaki birlikleri denetliyor
09 Ağustos 2020 14:48
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
09 Ağustos 2020 13:48
|Bakanlıktan PCR testleri için yeni düzenleme
09 Ağustos 2020 12:09
|Virüs testi pozitif şahıslar polis denetimine yakalandı
09 Ağustos 2020 12:02
|İki ilden yeni karantina haberleri geldi
09 Ağustos 2020 11:27
|Adaylar, üniversiteleri 'YÖK Sanal Fuarı' ile keşfetti
09 Ağustos 2020 11:05
|Bakanlıktan yeni karar: Hastanede virüs tedavisi şartları değişti
09 Ağustos 2020 08:11