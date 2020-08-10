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BDDK'dan normalleşme adımı: Aktif rasyosu esnetildi

BDDK'dan normalleşme adımı: Aktif rasyosu esnetildi
 10 Ağustos 2020 09:08
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BDDK'dan normalleşme adımı: Aktif rasyosu esnetildi

: BDDK, aktif rasyosu düzenlemesinde değişiklik yaptı. Bankalarla yapılan toplantıda alınan karar kapsamında aktif rasyosu kuralları esnetildi.

BDDK: İhtiyaç oluşması halinde, Aktif Rasyosu (AR) düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler yapılabilecektir.

Anadolu Ajansı
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