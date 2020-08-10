BDDK'dan normalleşme adımı: Aktif rasyosu esnetildi
BDDK'dan normalleşme adımı: Aktif rasyosu esnetildi
|10 Ağustos 2020 09:08
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: BDDK, aktif rasyosu düzenlemesinde değişiklik yaptı. Bankalarla yapılan toplantıda alınan karar kapsamında aktif rasyosu kuralları esnetildi.
BDDK: İhtiyaç oluşması halinde, Aktif Rasyosu (AR) düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler yapılabilecektir.
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