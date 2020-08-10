Tarihi külliyeye monte edilen klima kaldırılacak



Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre: İstanbul Üsküdar İskele Meydanı'nda Mimar Sinan tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına yapılan külliye 1547 yılında tamamlandı. Külliyenin 16 hücreli medrese yapısında, bugün tıp merkezi olarak hizmet veriliyor. Medresenin hücrelerinin her birinde ısınma ve yemek amaçlı ocaklar yer alıyor. İşte bu ocakların bacasına Mihrimah Tıp Merkezi yönetimi tarafından takılan klima sosyal medyada alay konusu oldu.

SİNAN HATIRASI, KORUMALIYIZ

"Çirkin İstanbul" isimli hesaptan paylaşılan fotoğrafa İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'dan yanıt geldi. Yılmaz sosyal medya hesabından "Kültürel miras ecdadın hatırası, evlatlarımızın emanetidir. Ayasofya Camii, Sümela Manastırı gibi tarihi eserlerde dünyaya örnek çalışmalara imza attığımız bir dönemde Mimar Sinan'ın hatırasını mı koruyamayacağız. Kurullarımız ve ilgililerle görüştük. O klima oradan kaldırılacak" açıklamasını yaptı. Ancak açıklamadan kısa süre sonra külliyedeki tüm bacalarda klima olduğunu gösteren fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraflar üzerine "Diğer klimalar da kaldırılacak mı?" şüphesi doğdu.

İZİNSİZ İSE CEZA GEREKTİRİR

2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yasası çerçevesinde eski esere izinsiz müdahale etmek hapis cezasını öngörüyor. Külliyede vakıfların kiracısı durumundaki tıp merkezinin tarihi esere klima monte ederken koruma kurulundan izin alıp almadığı henüz bilinmiyor. Bakanlık yetkilileri izinsiz müdahale var ise bunun kira sözleşmesinin iptaline kadar gidecek bir süreci gerektireceğini, izinsiz müdahale durumuna göre klimaları monte edenler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdular.