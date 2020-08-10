Vatandaşın maske kararsızlığı
Adana'da artan corona virüs vakaları üzerine maske takmanın zorunlu hale getirilmesine rağmen, vatandaşların bu kurala uymakta zorlandığı gözlendi.
|10 Ağustos 2020 09:21
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Buna rağmen vatandaşlar, kurallara uymayınca özellikle maske takmak pekçok şehirde zorunlu hale geldi. Son olarak maske Adana'da da zorunlu oldu. Ancak buna rağmen kimi vatandaşlar bu kurala uymuyor.
Kimi vatandaşların ise maskeyi takıp çenesine indirdiği, kimi vatandaşların ise burnunu kapatmadığı görüldü. Bazı vatandaşların ise maskeyi yüzüne takmak yerine koluna taktığı gözlendi.
Aynı araç içinde olan 3 kişinin ise maskesinin yüzünde, çenesinde ve birinde de hiç maske olmaması dikkat çekti.
Bu arada camilerden gün boyu maske takılması gerektiği 900 lira cezasının olduğu hatırlatıldı.
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