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HDP'li vekil Hüda Kaya yalan söylemeye devam ediyor

HDP'li Milletvekili Hüda Kaya, Kürtçe Mevlid yasak yalanını söylemeye devam ediyor.
 10 Ağustos 2020 09:23
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HDP'li vekil Hüda Kaya yalan söylemeye devam ediyor

Diyarbakır'da taziye evinde okunan Kürtçe Mevlidin yasak olduğu gerekçesiyle okutulmadığı iddia edilmişti.

İddia üzerine Diyarbakır Sur Kaymakamlığı böyle bir durumun mümkün olmadığını yaptığı yazılı açıklama ile yalanladı.

Diyarbakır eski Milletvekili Abdurrahman Kurt da taziye sahibi biziz böyle bir yasak kesinlikle gündeme gelmedi dedi.

Bütün yalanlamalara rağmen HDP'li Vekil Hüda Kaya 'Kürtçe Mevlid Yasak' yalanını devam ettirdi.

Kaya, yalanı devam ettirmekle kalmadı. Kendisinden özür dilenmesini de istedi.
Memurlar.Net
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