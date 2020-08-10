HDP'li vekil Hüda Kaya yalan söylemeye devam ediyor
|10 Ağustos 2020 09:23
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Diyarbakır'da taziye evinde okunan Kürtçe Mevlidin yasak olduğu gerekçesiyle okutulmadığı iddia edilmişti.
İddia üzerine Diyarbakır Sur Kaymakamlığı böyle bir durumun mümkün olmadığını yaptığı yazılı açıklama ile yalanladı.
Diyarbakır eski Milletvekili Abdurrahman Kurt da taziye sahibi biziz böyle bir yasak kesinlikle gündeme gelmedi dedi.
Bütün yalanlamalara rağmen HDP'li Vekil Hüda Kaya 'Kürtçe Mevlid Yasak' yalanını devam ettirdi.
Kaya, yalanı devam ettirmekle kalmadı. Kendisinden özür dilenmesini de istedi.
Yandaşları kaybetme telaşı öylesine sarmış ki en son yayınlanan Kürtçe Mevlidin engellenmesi haberinin doğru olmadığını iddia ederek beni yalancılıkla itham edip özür dilemeye davet ediyorlar hiç utanmadan.Hüda Kaya (@HudaKaya777) August 9, 2020
Bunlara ne söylesen peşinen inanmışlar zaten niye yapmasınlar :)Kaç şeyhin böyle müritleri olabilir.. https://t.co/KvdVffbYAfabdurrahman kurt (@ab_kurt) August 9, 2020
Komediye bak arkadaş :))Kurt uzaya bir daha baksın diye de başlık atmışlar bir resme ...Resim bizim Satya olsa gam yemem :))Tebrikler anca bu kadar olur ...Kaldı ki en son taziye köyde 8 ay önce oldu ki o da bizim taziyemiz di..Ne diyeyim ... https://t.co/pRjhSMlyyYabdurrahman kurt (@ab_kurt) August 9, 2020
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