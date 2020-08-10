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Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısı kesinlikle artacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Söylemeye dilim varmıyor ama vaka sayısı kesinlikle artacak" açıklamasında bulundu.
 10 Ağustos 2020 09:22
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Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısı kesinlikle artacak

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Söylemeye dilim varmıyor ama vaka sayısı kesinlikle artacak.

Çünkü bu virüsün çok çabuk yayılabilme özelliği var. Tatile çıkanlar ya da memleketine gidip gelenler, dönüşte 14 gün boyunca yaşlılardan uzak durmalı ve daha dikkatli olmalılar" değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi meselesinin de kendine özel bir matematiği var" diyen Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında "Bu matematiği bilenler son 10 gün içerisinde ciddi ölçüde endişe içine girdiler.

Özellikle bayram süresince karşılaşılan manzaralar, ipin ucunun kaçtığını net ve açık olarak gösterdi" dedi.

Müftüoğlu, yazısında konuştuğu diğer uzman isimlerin şu ifadelerini de aktardı:

Prof. Dr. Haluk Eraksoy: Bayram boyunca ülke genelinde ortaya çıkan görüntüler ümitlerimizi yerle bir etti.

Bayramdaki görüntülerle kesinlikle sınıfta kaldık.

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Önümüzdeki gün ve haftalarda vaka sayıları azalmayacak, artacak. Tek dileğimiz yeni vaka sayılarının katlanarak artmaması olacak.
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