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Baba ile 7 yaşındaki kızı, ayrı ilçelerde ağaca iple asılı halde bulundu

Hatay'da baba- kız, ayrı adreslerde ağaca asılı ölü bulundu.
 10 Ağustos 2020 09:30
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Baba ile 7 yaşındaki kızı, ayrı ilçelerde ağaca iple asılı halde bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Cengiz Karataş, ayrı yaşadığı Suriyeli eşi Svazen Zade'den olan kızı Dilan Karataş'ı (7) yanına alarak vakit geçirmek istediğini söyledi.

Söylediği saatte geri gelmeyen baba- kız, ayrı adreslerde ağaca asılı ölü bulundu.

Olay, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Cengiz Karataş, dün ayrı yaşadığı Suriyeli eşi Svazen Zade'den olan kızı Dilan Karataş'ı görmek istedi.

Karataş, kızını yanına alarak saat 16.00'da geri getireceğini söyledi. Karataş'ın söz verdiği saatte kızını geri getirmemesi üzerine anne durumu polise bildirdi. Cengiz Karataş ve kızını bulmak için çalışma başlatan polis, gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü ancak bir sonuç alamadı.

AYRI İLÇELERDE ÖLÜ BULUNDULAR

İlçeye bağlı Şekere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ağaca asılı bir ceset gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yapılan inceleme sonucunda ağaca asılı kişinin Cengiz Karataş olduğunu saptadı.

Birkaç saat sonra ise polise Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Asri Mezarlığı'nda ağaca iple asılı şekilde bir kız çocuğu cesedi bulunduğu ihbarı geldi.

Olay yerine giden polis ekiplerinin çalışması sonucu cesedin Cengiz Karataş'ın kızı Dilan Karataş'a ait olduğu tespit edildi. Baba- kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, Cengiz Karataş'ın ilk önce kızını asarak öldürdüğü, ardından da kendi yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
DHA
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