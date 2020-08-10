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Kalın: AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin sosyolojisi aynı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP sosyolojisinin aynı olduğunu söyledi. Yeni parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'nin açıklamalarını da değerlendiren Kalın, İnce'nin parti kurmasının şaşırtıcı olmadığını kaydetti.
 10 Ağustos 2020 09:37
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Kalın: AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin sosyolojisi aynı


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın siyasi söylem olarak şu ana kadar güçlü bir karşılık oluşturamadıklarını söyledi. Yeni parti kurma çalışmalarında olan Muharrem İnce'nin ise iddialı bir siyasi iddia ortaya attığını belirten Kalın, İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde olmadığını kaydetti.

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya sistemine bir ayna tutuyor. Aynadaki suretini beğenmeyenler aynayı tutanı taşlıyorlar.

İHA'larımız SİHA'larımız kendimiz üretiyoruz bunları. Dünya sisteminden eşit aktör muamelesi istiyoruz. Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür' dediği zaman bir ayna tutuyor adaletsizliğe isyan ediyor.

Akşener ittifaka mı davet edildi?

İYİ Parti'nin dayandığı sosyolojiye bakarsanız AK Parti ve MHP ile iç içedir. Burada daha AK Parti ve MHP'nin içinde olduğu Cumhur İttifakı'na yakın durması çok normal. AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında geleneksel birçok pozisyon yer değiştirdi. Çok ayrıymış kutupmuş, karşıymış gibi görünen şeylerin siyasi mücadele içinde o kadar olmadığı bir dönüşüm yaşandı. Son Ayasofya meselesinde. Ayasofya CHP'liler için bir mesele olmaktan çıktı. Şimdi İYİ Parti'nin ayrı bir siyasi hareket olarak ortaya çıkması onun AK Parti ve MHP ile sosyolojik türdeşliğini ortadan kaldırmıyor. Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP olarak oldukça güçlü. Son 3 seçimde de çok ciddi başarılar elde etti. Cumhurbaşkanlığı sistemi kabaca iki ittifakın yönlendirdiği siyasal alan olarak devam edecek.

Seçime yönelik bir hareket olma ihtimali sıfır. Seçimi erken yapalım gibi bir düşünce yok. Seçimle ilgili olmadığı için bu tartışma başladı şu anda. İYİ Parti'nin baştan beri bu blok içinde yer alması siyasetin tabiatına aykırı bir şey. Devlet Bey'in çağrısı 'sen gel doğal mecranda ak'. Cumhurbaşkanımız bundan sadece memnuniyet duyar.

Şu ana kadar güçlü bir durum ortaya koyamadılar. Siyasi söylem olarak da. Elbette iki siyasi parti bunlar. Tüm siyasi partiler gibi onlar da siyaset yapma hakkına sahip.

İnce'nin başlattığı yeni hareket

Bu önemli bir siyasi iddiadır. CHP tabanını kaybetmeden nasıl bir siyasi alan kendisine bulur, inşaa eder onu bilemem. Tabii kendisinin karar vereceği bir konu. CHP'nin içinde yeni bir sese soluğa ihtiyaç var tartışması dönem dönem ortaya çıkıyor. Yeni parti kurarsa şaşırmam. Cumhurbaşkanımız hiç 'CHP karışır iyi olur' modunda değil. Cumhurbaşkanı'nın gündeminde İnce yok. Kendisi de söyledi zaten siyasi parti kurma hakkı vardır. CHP'nin geleneksel sınırlarını aşan bir gayreti oldu. Zannediyorum bunun üzerine bir şeyler bina etmek istiyor kendisi."
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