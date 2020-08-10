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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 20 milyonu aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 20 milyon 26 bin 161'e ulaştı.
 10 Ağustos 2020 09:42
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 20 milyonu aştı

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 5 milyon 199 bin 444 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya (3 milyon 35 bin 582), Hindistan (2 milyon 215 bin 74), Rusya (887 bin 536), Güney Afrika (559 bin 859), Meksika (480 bin 278), Peru (478 bin 24), Kolombiya (387 bin 481), Şili (373 bin 56), İspanya (361 bin 442), İran (326 bin 712), İngiltere (310 bin 825), Suudi Arabistan (288 bin 690), Pakistan (284 bin 660), Bangladeş (257 bin 600), İtalya (250 bin 566) ve Arjantin (246 bin 499).

Türkiye'de vaka sayısı 240 bin 804'e ulaştı.

Vaka sayısı 100 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Almanya (217 bin 281), Fransa (197 bin 921), Irak (150 bin 115), Filipinler (129 bin 913), Endonezya (125 bin 396), Kanada (119 bin 451) ve Katar (112 bin 947)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 734 bin 20 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 12 milyon 900 bin 625 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 391 bin 516 aktif vaka bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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