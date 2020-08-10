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Konya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
 10 Ağustos 2020 09:55
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Konya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı İmrenler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Çınar idaresindeki 34 AVP 71 plakalı Toyota marka otomobil, Levent Duman'ın kullandığı 42 U 5967 plakalı Iveco marka kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araç içerisindeki Serkan ve Fatma Çınar yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Hüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Serkan Çınar hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Serkan Çınar'ın Beyşehir Belediyesinde görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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