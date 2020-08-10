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Mayıs ayı İşsizlik rakamları açıklandı

TÜİK mayıs ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı.
 10 Ağustos 2020 10:04
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Mayıs ayı İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı %12,9 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile %12,9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %15,2 oldu.

İstihdam oranı %41,4 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 411 bin kişi azalarak 25 milyon 858 bin kişi, istihdam oranı ise 4,7 puanlık azalış ile %41,4 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 308 bin, sanayi sektöründe 274 bin, inşaat sektöründe 206 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 622 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %18,8'i tarım, %20,4'ü sanayi, %5,2'si inşaat, %55,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı %47,6 olarak gerçekleşti

İşgücü 2020 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 742 bin kişi azalarak 29 milyon 684 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 5,3 puanlık azalış ile %47,6 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı %29,7 oldu

Mayıs 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,7 puan azalarak %29,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,4 puan azalarak %17,4 oldu.

Kamu istihdamı %4,3 arttı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, 2020 yılı II. döneminde toplam kamu istihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre %4,3 oranında artarak 4 milyon 767 bin kişi oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı %13,2, istihdam oranı %45,9 oldu

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puanlık artışla %13,2, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla %15,3 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 4,8 puanlık azalışla %45,9, işgücüne katılma oranı ise 5,4 puanlık azalışla %52,9 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı %24,9, istihdam oranı %26,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puanlık artışla %24,9, istihdam oranı ise 6,8 puan azalarak %26,6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 8,2 puanlık azalışla %35,4 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,1 puanlık artışla %29,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %14,0, istihdam oranı %40,9 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak %14,0 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 75 bin kişi artarak 4 milyon 166 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak %40,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 43 bin kişi azalarak 25 milyon 525 bin kişi olarak tahmin edildi.
Memurlar.Net
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