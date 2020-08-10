'Sismik araştırma gemimiz çalışma yapacağı alana ulaştı'
Bakan Dönmez: MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı
|10 Ağustos 2020 10:07
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Bakan Dönmez: "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı"Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi
MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı.Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 10, 2020
Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek.
83 milyon arkanda Oruç Reis.
Rast gele.🚢🇹🇷 pic.twitter.com/VKfFGgXSxm
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