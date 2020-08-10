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'Sismik araştırma gemimiz çalışma yapacağı alana ulaştı'

Bakan Dönmez: MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı
 10 Ağustos 2020 10:07
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Bakan Dönmez: "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı"

Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi
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