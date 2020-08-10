1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 azalışla 1.054,55 puandan başladı.
 10 Ağustos 2020 10:10
Yazdır

Açılışta BIST 100 endeksi, 6,05 puan ve yüzde 0,57 değer kaybederek 1.054,55 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 0,85 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,03 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,67 menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde 985,38 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla yükselişe geçti ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,53 artışla 1.060,59 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta yurt içinde, cuma günü açıklanacak sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de çarşamba günü enflasyon ve cuma günü perakende satışlar ile Çin'de cuma günü ve Avro Bölgesi'nde çarşamba günü yayımlanacak sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı ve yeni tip koronavirüs salgınına yönelik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 ve 1.000 seviyelerinin destek, 1.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Dolar haftaya nasıl başladı?
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolar haftaya nasıl başladı?
10 Ağustos 2020 12:20		 Gram altın 480 lira seviyelerinde
10 Ağustos 2020 11:05
Uzmanlar uyardı! Altında ralli bitiyor
10 Ağustos 2020 08:44		 Vatandaş altına hücum etti
08 Ağustos 2020 15:29
Gümüş, altınla yarışıyor: Gramı 7 liraya yaklaştı
08 Ağustos 2020 11:50		 Dolar ve gram altın neden düştü, ne olacak?
08 Ağustos 2020 02:58
Bu altın bilezikler, otomobil fiyatına alıcı buluyor
07 Ağustos 2020 23:42		 Darphane talebe yetişemiyor, kuyumcularda altın kalmadı
07 Ağustos 2020 22:02
Borsa İstanbul'da yeni uygulama: Endeks bazlı devre kesici
07 Ağustos 2020 19:53		 Kur neden yükseldi, düşmesi için neler yapılmalı?
07 Ağustos 2020 19:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:43 - 4 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı12:41 - 'Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor'12:25 - Karakol komutanı 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti12:24 - Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor12:20 - Dolar haftaya nasıl başladı?12:15 - Benzine 15 kuruş zam geliyor
12:08 - Trabzon'da sokak hayvanları 'mikroçip' ile takip ediliyor12:04 - ORC'nin anketine göre sadece 3 parti seçim barajını aşıyor12:00 - Beyin kanaması inmeye neden olabilir11:52 - Yargıtay'dan emsal karar: 10 yılı geçen nafaka alacakları silinecek11:51 - Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı11:47 - 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11:26 - Yarın, tüm Türkiye'de denetim yapılacak11:20 - Kovid-19 'helal turizme' ilgiyi artırdı11:15 - MEB, 2020 yılı mazeret nakil duyurusunu yayımladı11:13 - 'Maske bunaltıyor olabilir ama hasta olursanız çok daha kötüsünü yaşarsınız'11:05 - Gram altın 480 lira seviyelerinde
11:02 - DGS soru ve cevapları yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlar uyardı! Altında ralli bitiyor
Analistler TL dolar için yeni tahminde bulundu
LGS tercih sonuçları açıklandı
MEB, 2020 yılı mazeret nakil duyurusunu yayımladı
Kabinenin gündemi 'okulların açılması'
Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit
HDP'li vekil Hüda Kaya yalan söylemeye devam ediyor
DGS soru ve cevapları yayımlandı
Yarın, tüm Türkiye'de denetim yapılacak
CHP'nin yeni A takımı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cumhur ittifakının iyi parti'yi de ittifaka dahil etme isteği 2
Fer.ah 2
Uluslararası hukukun orman hukukuna karşı zaferi 1
haris seferovic 1
oruç reis gemisi için navtex ilan edilmesi 1
Bunları yaparsanız TL değer kazanır 1
Samsun 1
caf caf 1
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 1
cehenneminize sırtınızda odun taşıyor olacaksınız 2
SON İLANLAR
Adıyaman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
DDK 2. Deniz İstihkam Tabur Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 98 sağlık personeli alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 17 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam