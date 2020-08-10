1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mehmetçik denize atlayıp böyle kurtardı

Eskihisar -Topçular seferini yapan seyir halindeki feribottan denize atlayan adam, 2 saatlik aramanın ardından sahil güvenlik ekiplerinin nefes kesen operasyonu ile kurtarıldı. 2 saat suda kalan baygın haldeki adamı gecenin karanlığında fark eden Mehmetçik hiç düşünmeden suya atlayıp kurtardı. Boğulmak üzere olan adamı nefes kesen kurtarma operasyonu kameralara yansıdı.
 10 Ağustos 2020 10:11
Yazdır

Edinilen bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında Yalova'nın Tavşanlı beldesinde bulunan Topçular İskelesinden feribota binen 55 yaşındaki Vehbi Üstüner, yaklaşık 300 metre açıkta feribottan denize atladı. Topçular 1 isimli feribottaki yolculardan birkaçı feribotun kaptanına durumu bildirdi. Bunun üzerine kaptan sahil güvenlik ihbar hattını arayarak yardım istedi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı tarafından olay yerine TCSG-25 botu gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, 2 saat süren arama kurtarma çalışması sonrasında saat 02.10'da trafik hattının güneyinde Üstüner'i suyun üzerinde yarı baygın, şuurunu kaybetmek üzereyken buldu. Sahil Güvenlik ekipleri önce Vehbi Üstüner'e can simidi attı. Ancak tutacak durumda olmadığı anlaşılınca yüzücü kurtarıcı asker denize atladı. Üstüner, can simidi üzerine yatırılarak sahil güvenlik botuna alındı. Koma halinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam, süratle Yalova Topçular iskelesine intikal ettirilerek 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vehbi Üstüner'in Yalova'da dışarıda kaldığı, kimsesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trabzon'da sokak hayvanları 'mikroçip' ile takip ediliyor
10 Ağustos 2020 12:08		 Beyin kanaması inmeye neden olabilir
10 Ağustos 2020 12:00
'Maske bunaltıyor olabilir ama hasta olursanız çok daha kötüsünü yaşarsınız'
10 Ağustos 2020 11:13		 Beyşehir'deki 'Aşk Adası'nda gün batarken mutluluğa 'evet' diyorlar
10 Ağustos 2020 10:26
Vatandaşın maske kararsızlığı
10 Ağustos 2020 09:21		 Tarihi külliyeye monte edilen klima kaldırılacak
10 Ağustos 2020 09:10
Bilim insanlarından virüs uyarısı: Bu maskeler işe yaramıyor
10 Ağustos 2020 07:57		 Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye sınırına ulaştı
10 Ağustos 2020 07:16
Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye sınırına ulaştı
10 Ağustos 2020 06:50		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
10 Ağustos 2020 06:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:43 - 4 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı12:41 - 'Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor'12:25 - Karakol komutanı 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti12:24 - Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor12:20 - Dolar haftaya nasıl başladı?12:15 - Benzine 15 kuruş zam geliyor
12:08 - Trabzon'da sokak hayvanları 'mikroçip' ile takip ediliyor12:04 - ORC'nin anketine göre sadece 3 parti seçim barajını aşıyor12:00 - Beyin kanaması inmeye neden olabilir11:52 - Yargıtay'dan emsal karar: 10 yılı geçen nafaka alacakları silinecek11:51 - Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı11:47 - 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11:26 - Yarın, tüm Türkiye'de denetim yapılacak11:20 - Kovid-19 'helal turizme' ilgiyi artırdı11:15 - MEB, 2020 yılı mazeret nakil duyurusunu yayımladı11:13 - 'Maske bunaltıyor olabilir ama hasta olursanız çok daha kötüsünü yaşarsınız'11:05 - Gram altın 480 lira seviyelerinde
11:02 - DGS soru ve cevapları yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlar uyardı! Altında ralli bitiyor
Analistler TL dolar için yeni tahminde bulundu
LGS tercih sonuçları açıklandı
MEB, 2020 yılı mazeret nakil duyurusunu yayımladı
Kabinenin gündemi 'okulların açılması'
Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit
HDP'li vekil Hüda Kaya yalan söylemeye devam ediyor
DGS soru ve cevapları yayımlandı
Yarın, tüm Türkiye'de denetim yapılacak
CHP'nin yeni A takımı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okulların açılması kararının valiliklere bırakılması 1
pazar güneşi 2
önce abd'nin ihtiyacı,sonra diğer ülkeler 1
emre gönlüşen 1
kırmızı başlıklı kız 1
iyi parti 2
cennet 1
selin sayek böke 1
Türk savaş gemilerinde hareketlenme var 1
Kadınlar futbolda olmamalı 3
SON İLANLAR
Adıyaman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
DDK 2. Deniz İstihkam Tabur Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 98 sağlık personeli alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 17 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam