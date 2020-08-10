Mehmetçik denize atlayıp böyle kurtardı
|10 Ağustos 2020 10:11
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Edinilen bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında Yalova'nın Tavşanlı beldesinde bulunan Topçular İskelesinden feribota binen 55 yaşındaki Vehbi Üstüner, yaklaşık 300 metre açıkta feribottan denize atladı. Topçular 1 isimli feribottaki yolculardan birkaçı feribotun kaptanına durumu bildirdi. Bunun üzerine kaptan sahil güvenlik ihbar hattını arayarak yardım istedi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı tarafından olay yerine TCSG-25 botu gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, 2 saat süren arama kurtarma çalışması sonrasında saat 02.10'da trafik hattının güneyinde Üstüner'i suyun üzerinde yarı baygın, şuurunu kaybetmek üzereyken buldu. Sahil Güvenlik ekipleri önce Vehbi Üstüner'e can simidi attı. Ancak tutacak durumda olmadığı anlaşılınca yüzücü kurtarıcı asker denize atladı. Üstüner, can simidi üzerine yatırılarak sahil güvenlik botuna alındı. Koma halinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam, süratle Yalova Topçular iskelesine intikal ettirilerek 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Vehbi Üstüner'in Yalova'da dışarıda kaldığı, kimsesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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