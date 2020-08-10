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Emlakçılıkta yeni dönem: Satış ve kiralamaya dört şart geliyor

Emlakçılıkta yeni bir döneme giriliyor. Geçtiğimiz yıllarda uzun istişareler sonrası hazırlanan yönetmeliğin uygulanması için tanınan süre 31 Ağustos'ta doluyor. Düzenleme ile birlikte artık her önüne gelen gayrimenkul alım satım işi yapamayacak.
 10 Ağustos 2020 10:24
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Emlakçılıkta yeni dönem: Satış ve kiralamaya dört şart geliyor

Emlakçılık yapanların yetki belgesi olması zorunlu olacak. Şimdiye kadar 3'te 1'i oranında başvuru yapılan belgenin yanı sıra m2, mezuniyet, 12 aya kadar çalışma şartı da aranacak. Sahte ve yanıltıcı ilanlardan internet siteleri de sorumlu olacak. Birden fazla aynı ilanda sadece yetki alanın ilanı yayında kalacak. Belgesiz kayıt dışı bu işi yapmaya devam edenlere ise 10 bin TL ve 10 katına kadar ceza gündeme gelebilecek.

Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden emlak işletmelerinin faaliyetlerine devam edebilmeleri için almaları gereken yetki belgesinde tanınan süre 31 Ağustos 2020 tarihinde doluyor. Söz konusu tarih itibariyle belgesi olmadan emlakçılık yapanlar sitelere ilan giremeyecek, tapuda işlem yapamayacak.

Ülke genelinde kayıt dışı olarak bu işi açıktan yapan yaklaşık 500 bin kişiyi sistem dışında bırakacak düzenleme ile ofislere m2, emlakçılık yapacaklara ise mezuniyet ve staj şartı da getirilecek.

Düzenlemeye rağmen emlakçılık işini yetki belgesiz yapmayı sürdürenlere 10 bin TL'ye kadar ceza kesilecekken, bu ceza oranı 10 katına kadar da çıkarılabilecek.

3'TE 1'İ YETKİ BELGESİ ALDI

yenisafak.com'a konuşan ve yetki belgelerine ilişkin olarak ellerinde net olarak başvuru yapanların sayısının olmadığını ifade eden İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, pandemi öncesi İstanbul'da odaya ve sicile kayıtlı emlakçı sayısının 13 bin olduğunu bu rakamın 3'te 1'i yani 5 bin civarında emlakçının yetki belgesi aldığını bildiklerini söyledi.

Aşa, ülke genelinde oda ve sicile kayıtlı emlakçı sayısının 50-60 arasında olduğunu belirtti.

EMLAK OFİSİNE YERİNDE TEFTİŞ!

Yetki belgesi alma süreçlerine ilişkin ise önceden yapılan müracaat sonrası bakanlık temsilcileri tarafından yerinde yapılan teftişler sonrasında yetki belgesi verildiğini kaydeden Aşa, bu teftişlerde bahsedilen adreste emlakçılık işinin yapılıp yapılmadığı, ikinci bir işin olup olmadığı ve söz konusu yerin home office olup olmadığına bakıldığını belirtti. Aşa, ev ofise hiçbir şekilde izin verilmediğini de sözlerine ekledi.

1 Eylül'den itibaren emlak ofisleri için 20 m2 şartı aranacak.

RUHSAT ALMA ZORUNLULUĞU GELİYOR

Bakanlık personeli teftişiyle yapılan inceleme sonrasında yetki belgesi verilmesi şeklindeki uygulamada pandemi süreci ile birlikte değişikliğe gidildiğini dile getiren Aşa, ruhsat yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile emlakçıların da belediyeden ruhsat alması ve bu ruhsat ile yetki belgesi için başvuru yapmasının gündemde olduğunu söyledi.

Aşa, bu uygulama ile bakanlık artık belediyeden alınan ruhsat üzerinden ilgili kişinin yetki belgesini sisteme yükleyecek diye konuştu.

M2 ŞARTI İÇİN KRİTİK TARİH

Aşa, 5 Haziran 2018 yılından önce açılmış olan, odaya ve sicile kayıtlı bir emlakçılık eğitimi almış emlakçının ofis m2'sine bakılmadığını yeni düzenlemedeki m2 şartının bu tarihten sonra açılan ofisler için geçerli olduğunu da vurguladı. 5 Haziran sonrası için açılacak ofislerde m2 şartının 30 m2'den 20 m2'ye indirildiğini de belirten Aşa, 20 m2'nin baz alınacağını ancak her bir danışman için ise 5 m2 ilavenin olması isteneceğini kaydetti.

LİSE MEZUNUNA 12, ÜNİVERSİTE MEZUNUNA 8 AY ÇALIŞMA ŞARTI

Düzenleme ile bu işi yapanların artık en az lise mezunu olacağını, 100 saatlik emlakçılık eğitimi alacağını ve kişinin de mesleki yeterlilik sınavlarına katılarak belge almasının zorunluğu olacağını kaydeden Aşa, ''Lise mezunları için 12 ay, üniversite mezunları için ise 8 ay son 5 yıl içinde bir fiil SGK'lı olarak çalışmış olmak gerekecek.'' dedi

İLAN GİRİŞİ YAPAMAYACAK

Kayıtdışı bu işi yapanların sayısının ülke genelinde 500 bin civarında olduğunu ve düzenlemeni yürürlüğe girmesiyle birlikte bu kişilerin emlakçılık yapamayacağının altını çizen Aşa, ''İlk baskı tapu ve internet sitelerinden gelecek. Artık yetki belgesi olmadan internet sitelerine ilan girişi yapılamayacak. Eğer sahibinden ilan veriliyorsa o kişiden de vekalet veya tapu istenecek.'' dedi.

SAHTE İLANDA DİKKAT ÇEKEN ADIM!

1 Eylül'de uygulanmaya alınması planlanan düzenleme ile sahte ilanlara yönelik de dikkat çeken adım atılıyor. İnternet sitelerine yüklenen sahte ve yanıltıcı ilanlardan portal yetkililerinin sorumlu olacağının altını çizen Aşa, düzenleme ile sahte ve yanıltıcı ilanın site sorumluları tarafından kaldırılmaması halinde söz konusu kişiler hakkında da işlem yapılabileceğini söyledi.

AYNI İLAN İÇİN YETKİ BELGESİ ŞARTI

Aynı ilanın birden fazla kişi tarafından girilmesi halinde ise Aşa, yönetmeliğin onunla ilgili de bir kısıtlama getirdiğini ve mal sahibi ile kim yetki belgesi sözleşmesi imzalamış ise onun ilanının sadece yayında kalacağını belirtti. Aşa, yeni dönemde müşteriler ile düzenlenecek sözleşmelerde aykırılıklara artık kesinlikle izin verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Yetki belgesi olmayanlar tapuda artık işlem yapamayacak.

TAPUDA YENİ DÖNEM

Tapu işlemlerine yönelik ise; şu anda yetki belgesi alan kişilerin bakanlık tarafından sisteme işlendiğini ve yayımlanmaya başlandığını dile getiren Aşa, online olarak yapılan başvuru portalına emlakçı bölümü konulduğunu bu butonun ise 1 Eylül itibariyle devreye alınacağını ve bir emlakçının yetki belgesi olması halinde web tapu üzerinden işlem yapabileceğini söyledi.

100 BİN TL'YE KADAR CEZASI VAR!

Yetki belgesiz kayıt dışı olarak bu işi yapmayı sürdürenler için ise yakalanmaları halinde cezai işlem uygulanacağını aktaran Aşa, ceza oranlarının ise 3 bin TL'den başlayıp işlemin türüne göre 10 bin TL'ye kadar çıktığını ve ilgili bakanlığın bu cezaları 10 katına kadar uygulamakla yetkili olduğunu söyledi.

İŞBİRLİKÇİYE İKİ KATI CEZA KESİLECEK

Emlakçılık sektöründeki kayıt dışılığı engellemek adına kendilerinin de bir teklifte bulunduğunu ve 1 Eylül itibariyle bu düzenlemenin de yürürlüğe girmesini beklediklerini sözlerine ekleyen Aşa, önerdikleri madde ile kayıt dışı emlakçıya bir ceza kesilirken onla iş yapan emlakçıya ise en az 2-3 katı ceza kesilmesini istediklerini belirtti.

Kenan Biter
Yeni Şafak
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