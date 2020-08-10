İşyerinde bebek odasına devlet güvencesi
|10 Ağustos 2020 10:33
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun 150'den fazla kadın çalışanı bulunan işverenlerin, 0-6 yaş çocukların bırakılması, bakımı ve emzirilmeleri için kreş ve emzirme odası açma zorunluluğu bulunuyor. Bunu ihlal eden işyerlerine ilişkin şikayetler üzerine inceleme yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gerçekleştirilen teftişlerde kreş ve emzirme odasının bulunup bulunmadığına yönelik tespit yapıldığını belirterek, "İşyerinde kreş ve emzirme odası bulundurması gerekirken bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işyerlerine idari para cezası kesiliyor" dedi.
İŞYERİNDE KREŞ ZORUNLU
Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik de düzenleniyor. Bakan Selçuk, yönetmelik kapsamında, işverenlerin işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi, belgeleri, açılma tarihinden en geç 30 gün içinde rapor halinde sunmaları gerektiğini anımsattı.
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