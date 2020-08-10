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Mersin'de düğünde çıkan tartışmada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Gülnar ilçesinde düğünde çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü.
 10 Ağustos 2020 10:50
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Mersin'de düğünde çıkan tartışmada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Gülnar ilçesinde düğünde çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, İshaklar Mahallesi'ndeki düğün merasiminde A.Ç. ve M.Ç. ile aralarında 20 yıldır husumet bulunduğu iddia edilen Erdoğan Gök tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gök silahla yaralandı.

Gök, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

A.Ç. ve M.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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