Başkent'te trafik yoğunluğunu azaltacak projeler hızla ilerliyor

Kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak yeni yol açım, kavşak, köprü ve yol genişletme projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesinin trafik yoğunluğunu azaltmak için başlattığı Türk Kızılayı Caddesi'ndeki yol yapım çalışmalarını hızlandırdı.

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin 7/24 esasına göre devam eden yol yapım çalışmaları sırasında trafik güvenliğini tehlikeye sokmamak amacıyla 30 Haziran'dan itibaren trafiğe kapattığı Türk Kızılayı Caddesi'nin tekrar trafiğe açılmasına sayılı günler kaldı.

Ağustos ayının sonunda tamamlanacak

Başkent'in farklı bölgelerde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak projeleri birer birer uygulayan Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı Caddesi üzerinde Ankara ve Etimesgut istikametlerinde yapılacak köprülü kavşaklar sayesinde kesintisiz trafik akışını sağlamayı amaçlıyor.

Trafik ışıklarının kaldırılacağı güzergahta Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Türk Kızılayı Caddesi üzerinde Kızılay Binası ile Eski Hava Hastanesi önüne yapılan 2 adet köprülü kavşak inşaatını Ağustos ayının sonuna kadar tamamlamak için yoğun bir mesai harcıyor.

Vatandaş ve esnaftan Başkan Yavaş'a teşekkür

Etimesgut ve Sincan ilçesinde yaşayan vatandaşların bitmesi için gün saydığı projenin günlük ilerleme süreci ile ilgili Büyükşehir Belediyesi led ekranlar aracılığıyla vatandaşları bilgilendiriyor.

Ayaş Yolu'nun bir bölümü trafiğe kapatıldı

Başkent'i daha yaşanabilir hale getirmek için hayatı kolaylaştıran, sürüş güvenliğini artıran yeni yol yapım çalışmalarını devreye sokan Büyükşehir Belediyesi, Yenikent-Ayaş Yolunu 23 günde trafiğe açarak yol genişletme çalışmalarını tamamladı.

Emniyet şeridi ile birlikte 5 şeritten oluşan 6 bin metrelik yol trafiğe açılırken, Ankara-Ayaş ve Ayaş Ankara istikametinde Ovaçay üzerinde gerçekleştirilecek olan köprü çalışması nedeniyle iki ay boyunca trafik akışı yan yollardan sağlanacak. 90 metre uzunluğunda iki ayrı köprünün yapılacağı noktada çalışmalar tamamlandığında yollar gidiş-dönüş 4 şeritten oluşacak.