DGS soru ve cevapları yayımlandı
|10 Ağustos 2020 11:02
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ÖSYM'nin konuya ilişkin duyurusu:
DUYURU
(10 Ağustos 2020)
2020-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2020-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
2020-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Yanıtları (% 10) için Tıklayınız
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