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'Maske bunaltıyor olabilir ama hasta olursanız çok daha kötüsünü yaşarsınız'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Maske bu sıcak havada insanları bunaltıyor olabilir ama emin olun onun ortaya çıkaracağı bunalma hissinden çok daha kötüsü kişi hasta olduğunda ortaya çıkmaktadır
 10 Ağustos 2020 11:13
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'Maske bunaltıyor olabilir ama hasta olursanız çok daha kötüsünü yaşarsınız'

- Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs vakalarındaki artışa ilişkin, "Maske bu sıcak havada insanları bunaltıyor olabilir ama emin olun onun ortaya çıkaracağı bunalma hissinden çok daha kötüsü kişi hasta olduğunda ortaya çıkmaktadır." uyarısında bulundu.

Kayıpmaz, AA muhabirine Kurban Bayramı tatili ile koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaygı ve belirsizlikle geçen ayların, insanların bulduğu ilk fırsatta kendini sahillere, mesire yerlerine, düğünlere ve kalabalık ortamlara atmasıyla sonuçlandığını belirten Kayıpmaz, "Kalabalıkta maske ve mesafe de unutulunca, virüs yayılmak için gereken fırsatı buldu." dedi.

Vaka sayılarındaki artışın, virüsle mücadelede acil servisler başta olmak üzere aylardır ön planda görev yapan sağlık çalışanlarında ciddi bir endişeye sebep olduğunu dile getiren Kayıpmaz, "Salgın ortadan kalkmamış, aşı da henüz hazır değilken insanların eski normalimizden daha kalabalık ortamlarda bulunmasının vaka sayılarına da bu hafta sonundan itibaren yansıyacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

- "Karantinadaki hasta, dışarıda dolaşıyorsa ciddi bir cezası olmalı"

Doç. Dr. Kayıpmaz, son günlerde koronavirüs vaka sayılarındaki artışa bağlı bazı yerleşim yerlerinde çeşitli bölgesel önlemlerin alınabileceğine işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Kısıtlamalardan çok daha önemli ve etkin yöntem, hastalığın ciddiyetini kavrayıp, tedbirleri günlük yaşamımızda uygulamaktır. Maskesiz müşteri almayan marketlerin çalışanları maskesiz veya maske dirseğinde dolaşıyorsa, ilgili işletmelerin yönetimleri, denetim ve yaptırım mekanizmalarını devreye sokmalıdır. Binalarda hala asansöre maskesiz binerek insanların sağlığını önemsemeyenler varsa bu kişilere gereken uyarılar yapılmalıdır.

Karantinada olması gereken hasta, sokakta dolaşıyorsa bunun ciddi bir cezası olmalıdır. Çünkü tedbirsiz kişi sadece kendi sağlığını değil, benim ve sizin sağlığınızı da tehlikeye atmaktadır. Maske bu sıcak havada insanları bunaltıyor olabilir ama emin olun, onun ortaya çıkaracağı bunalma hissinden çok daha kötüsü kişi hasta olduğunda ortaya çıkmaktadır."

Kalabalık olan her yerde, kişiler arası mesafe 1 metrenin altına her düştüğünde, maskenin uygun kullanılmadığı her anda virüsün açık veya kapalı alan farketmeksizin kişiler arasında yayılımını sürdüreceğini vurgulayan Kayıpmaz, "Eğer böyle olmasaydı insanların açık havada vakit geçirdiği ağustos ayında hastaneye Kovid-19 ilişkili başvuru sayısı artmak yerine düşerdi." dedi.

- "Önlemleri uygulayabilen ülkelerde okullar açıldıktan sonra vaka sayılarında anlamlı bir artış izlenmedi"

Doç. Dr. Kayıpmaz, vaka sayılarındaki durum göz önüne alınarak okulların nasıl açılacağına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Okullarda yüz yüze eğitimin özellikle ilk ve ortaokul çağındaki çocuklar için ne kadar önemli olduğunun tıp, psikoloji ve eğitim alanlarından bilim insanlarının ortak düşüncesi olduğunu ifade eden Kayıpmaz, çocukların sağlığının her şeyin önünde olduğunu vurguladı.

Okullar baştan beri kapalı olduğu halde salgının dalgalı seyrinin izlendiğine dikkati çeken Kayıpmaz, okulların açılması dışında pek çok durumun salgının seyrini etkileyebildiğini söyledi.

Dünyadaki örneklere bakıldığında, yüz yüze eğitimin özellikle küçük yaşlarda, temel eğitim çağındaki çocuklarla başladığının görüldüğünü ifade eden Kayıpmaz, sınıf mevcutlarının belirli bir sayıda tutulduğuna, düzenli ateş ölçümünün yapıldığına, maske, mesafe ve el yıkamanın teşvik edildiğine dikkati çekti.

Bu önlemleri uygulayabilen Fransa, Belçika, Yunanistan, Tayvan, Vietnam gibi ülkelerde okullar açıldıktan sonra vaka sayılarında anlamlı bir artış izlenmediğine işaret eden Kayıpmaz, İsrail gibi çok az kısıtlama ile kısa sürede eski haliyle eğitime dönen bir ülkede ise öğrencilerde ve çalışanlarda vaka sayılarında artış yaşandığını söyledi.

Kayıpmaz, şunları kaydetti:

"Bu konu iki ucu keskin bir bıçak olmakla birlikte çözüm için açalım, açmayalım seçeneklerinin yanında, güvenle açalım seçeneği de velilerimizin aklında olmalıdır. İskandinav ülkelerinde kışlar sert ve karlı geçmektedir. Oysa okulların kar dolayısıyla tatili pek rastlanan bir durum değildir. Sistem, eğitimin mevcut koşullarda nasıl yürütüleceğine odaklıdır. İdarecilerimiz de önümüzdeki haftalarda salgının seyrini göz önünde bulundurarak eğitimin ülkemizde ne şekilde başlayacağına dair bir karar alacaktır."
Anadolu Ajansı
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