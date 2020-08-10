Benzine 15 kuruş zam geliyor
12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.
|10 Ağustos 2020 12:15
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Son günlerde döviz kurunda yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. Son olarak 8 Ağustos cumartesi günü motorin fiyatlarına 16 kuruş zam yapılmıştı.
Benzine 15 kuruş zam
Alınan bilgiye göre, 12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzine 15 kuruş zam yapılması bekleniyor. Yapılacak zamla birlikte İstanbul'da ortalama 5.66 TL'den satılan benzinin litresi 5.81'e yükselecek.
Kaynak: Yeniakit Gazetesi
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