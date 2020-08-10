6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
|10 Ağustos 2020 11:47
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
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