ORC'nin anketine göre sadece 3 parti seçim barajını aşıyor
|10 Ağustos 2020 12:04
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ORC araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, sadece 3 parti barajı aşıyor.
ORC Araştırma, siyasi gündem araştırması yaptı.
Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.
AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 50.7 oy alıyor.
İŞTE OY ORANLARI
Gelen cevaplara göre; partilerin oy oranı şöyle sıralandı;
AK PARTİ: 36.6
CHP: 25.9
MHP: 14.1
HDP: 9.6
İYİ PARTİ: 8.1
DEVA PARTİSİ: 2.3
GELECEK PARTİSİ : 1.6
SAADET PARTİSİ : 0.8
DİĞER: 1.0
MUHARREM İNCE PARTİ KURARSA...
Ankete katılanlara Muharrem İnce'nin çalışmaları da soruldu.
"Muharrem İnce parti kursa oy verir misiniz?" sorusunda yüzde 4.1 oranında Evet cevabı gelirken, yüzde 89.5 oranında Hayır cevabı geldi. Yüzde 6.4'lük kısım ise Kararsızım dedi.
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