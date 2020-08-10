Trabzon'da sokak hayvanları 'mikroçip' ile takip ediliyor

Trabzon'da, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde mikroçip takılan sokak hayvanları takip altına alınıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, mikroçip takılan sahipsiz hayvanların otomasyon sistemine kaydedilerek takibe alındığı belirtildi.

Merkezde veteriner hekimler tarafından tedavisi ve kısırlaştırma uygulaması tamamlanan hayvanların, deri altına takılan mikroçip ve seri numarası işleminin ardından otomasyon sistemine kaydedildiğine işaret edilen açıklamada, "Kayıtlarda hayvanların ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, yapılan aşılar, kullanılan ilaçlar ve uygulanan operasyonların verileri yer alıyor. Sahipsiz canları birbirinden ayırmak ve gelişimlerini takip edebilmek amacıyla gerçekleştirilen uygulama ile elektronik ortamda saklanan veriler sayesinde tüm gelişmeler sistem üzerinden takip edilebiliyor." ifadelerine yer verildi.

- "İlçelerde de mobil kısırlaştırma hizmeti veriliyor"

Açıklamada, ilçelerde de mobil kısırlaştırma hizmeti verildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Merkezimizde temmuz ayında ilçe belediyeleri tarafından getirilen sahipsiz canların 125'inin kısırlaştırma, aşı ve tedavi uygulamaları yapılmıştır. Ardından mikroçip ve küpe takılarak tanımlanmaları sağlanmıştır. 109'unun tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanarak, alındıkları doğal yaşam alanlarına ilçe belediyelerince geri bırakılması sağlanmıştır. Tedavisi ve rehabilitasyonu devam eden sahipsiz canların 46'sı 'satın alma, sahiplen' sloganıyla ücretsiz sahiplendirildi. İlçelerde başlatılan mobil kısırlaştırma hizmeti ile Akçaabat'ta temmuz ayında 12 sahipsiz köpek kısırlaştırılıp, bakımı tamamlanarak kayıt altına alındı."