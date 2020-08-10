1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trabzon'da sokak hayvanları 'mikroçip' ile takip ediliyor

Trabzon'da, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde mikroçip takılan sokak hayvanları takip altına alınıyor.
 10 Ağustos 2020 12:08
Yazdır
Trabzon'da sokak hayvanları 'mikroçip' ile takip ediliyor

Trabzon'da, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde mikroçip takılan sokak hayvanları takip altına alınıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, mikroçip takılan sahipsiz hayvanların otomasyon sistemine kaydedilerek takibe alındığı belirtildi.

Merkezde veteriner hekimler tarafından tedavisi ve kısırlaştırma uygulaması tamamlanan hayvanların, deri altına takılan mikroçip ve seri numarası işleminin ardından otomasyon sistemine kaydedildiğine işaret edilen açıklamada, "Kayıtlarda hayvanların ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, yapılan aşılar, kullanılan ilaçlar ve uygulanan operasyonların verileri yer alıyor. Sahipsiz canları birbirinden ayırmak ve gelişimlerini takip edebilmek amacıyla gerçekleştirilen uygulama ile elektronik ortamda saklanan veriler sayesinde tüm gelişmeler sistem üzerinden takip edilebiliyor." ifadelerine yer verildi.

- "İlçelerde de mobil kısırlaştırma hizmeti veriliyor"

Açıklamada, ilçelerde de mobil kısırlaştırma hizmeti verildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Merkezimizde temmuz ayında ilçe belediyeleri tarafından getirilen sahipsiz canların 125'inin kısırlaştırma, aşı ve tedavi uygulamaları yapılmıştır. Ardından mikroçip ve küpe takılarak tanımlanmaları sağlanmıştır. 109'unun tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanarak, alındıkları doğal yaşam alanlarına ilçe belediyelerince geri bırakılması sağlanmıştır. Tedavisi ve rehabilitasyonu devam eden sahipsiz canların 46'sı 'satın alma, sahiplen' sloganıyla ücretsiz sahiplendirildi. İlçelerde başlatılan mobil kısırlaştırma hizmeti ile Akçaabat'ta temmuz ayında 12 sahipsiz köpek kısırlaştırılıp, bakımı tamamlanarak kayıt altına alındı."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Beyin kanaması inmeye neden olabilir
10 Ağustos 2020 12:00		 'Maske bunaltıyor olabilir ama hasta olursanız çok daha kötüsünü yaşarsınız'
10 Ağustos 2020 11:13
Beyşehir'deki 'Aşk Adası'nda gün batarken mutluluğa 'evet' diyorlar
10 Ağustos 2020 10:26		 Mehmetçik denize atlayıp böyle kurtardı
10 Ağustos 2020 10:11
Vatandaşın maske kararsızlığı
10 Ağustos 2020 09:21		 Tarihi külliyeye monte edilen klima kaldırılacak
10 Ağustos 2020 09:10
Bilim insanlarından virüs uyarısı: Bu maskeler işe yaramıyor
10 Ağustos 2020 07:57		 Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye sınırına ulaştı
10 Ağustos 2020 07:16
Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye sınırına ulaştı
10 Ağustos 2020 06:50		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
10 Ağustos 2020 06:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:43 - 4 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı12:41 - 'Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor'12:25 - Karakol komutanı 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti12:20 - Dolar haftaya nasıl başladı?12:15 - Benzine 15 kuruş zam geliyor12:08 - Trabzon'da sokak hayvanları 'mikroçip' ile takip ediliyor
12:04 - ORC'nin anketine göre sadece 3 parti seçim barajını aşıyor12:00 - Beyin kanaması inmeye neden olabilir11:52 - Yargıtay'dan emsal karar: 10 yılı geçen nafaka alacakları silinecek11:51 - Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı11:47 - 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:26 - Yarın, tüm Türkiye'de denetim yapılacak
11:20 - Kovid-19 'helal turizme' ilgiyi artırdı11:15 - MEB, 2020 yılı mazeret nakil duyurusunu yayımladı11:13 - 'Maske bunaltıyor olabilir ama hasta olursanız çok daha kötüsünü yaşarsınız'11:05 - Gram altın 480 lira seviyelerinde11:02 - DGS soru ve cevapları yayımlandı
10:59 - NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Analistler TL dolar için yeni tahminde bulundu
Uzmanlar uyardı! Altında ralli bitiyor
LGS tercih sonuçları açıklandı
MEB, 2020 yılı mazeret nakil duyurusunu yayımladı
Kabinenin gündemi 'okulların açılması'
Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit
HDP'li vekil Hüda Kaya yalan söylemeye devam ediyor
DGS soru ve cevapları yayımlandı
Yarın, tüm Türkiye'de denetim yapılacak
CHP'nin yeni A takımı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
of 1
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 1
melih şendil 1
tıkır tıkır 1
2020 mayıs dönemi işsizlik verileri 1
cumhur ittifakının iyi parti'yi de ittifaka dahil etme isteği 2
iyi parti 2
Bunları yaparsanız TL değer kazanır 1
okulların açılması kararının valiliklere bırakılması 1
corona virüs vaka sayısı 1
SON İLANLAR
Adıyaman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
DDK 2. Deniz İstihkam Tabur Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 98 sağlık personeli alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 17 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam