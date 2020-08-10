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Kamu araçları Kovid-19 ile mücadele için Sağlık İl Müdürlüğüne tahsis edildi

Konya Valisi Vahdettin Özkan:- "Sağlık çalışanlarına destek olmak için bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız seferberlik halinde. 130 aracımızı bugün Sağlık Müdürlüğünün emrine vereceğiz. Sağlık kamu hizmetinde, bu virüsü defetme hizmetinde kullanılacaktır"
 10 Ağustos 2020 12:22
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Kamu araçları Kovid-19 ile mücadele için Sağlık İl Müdürlüğüne tahsis edildi

Konya'da hizmet veren 31 kamu kurum ve kuruluşuna ait 130 araç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele denetimlerinde kullanılmak üzere Sağlık İl Müdürlüğüne tahsis edildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesinde düzenlenen programda, 31 kamu kurum ve kuruluşuna ait 130 aracın sürücüleriyle İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildiğini belirtti.

Özkan, Kovid-19'un tüm insanlığı etkilemeye devam ettiğini dile getirerek, "Bir an önce bununla ilgili tedbirlerin alınması yönünde bütün dünya teyakkuz halinde. Bilim insanlarının bu salgınla ilgili önümüze koydukları kurallara harfiyen uymak hayati önem taşıyor. Konya ağırlıklı olarak kurallara uymaktadır. Uymayan insanların da sosyal olarak herkes tarafından uyarılması çok önemli." diye konuştu.

Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının sağlık çalışanlarının yanında olduğunu vurgulayan Özkan, denetimlerde kullanılmak üzere tahsis edilen araçların buna çok güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Özkan, salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının çok üstün gayretleri olduğunu dile getirerek, "Sağlık çalışanlarına destek olmak için bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız seferberlik halinde. 130 aracımızı bugün Sağlık Müdürlüğünün emrine vereceğiz. Sağlık kamu hizmetinde, bu virüsü defetme hizmetinde kullanılacaktır." dedi.

Hükümetin dünyaya örnek çalışmalar yaptığını vurgulayan Özkan, bütün bakanlıkların, belediyelerin bir seferberlik ruhuyla pandemi ile mücadelede çalıştığını belirtti.

Özkan, bu çalışmaların bireysel sorumluluklarla tamamlanacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Salgının tehlikesini hepimizin bilmesi gerekir. Yoğun, bakımların, ölümlerin olduğu bir salgınla karşı karşıyayız. Bunu ciddiye almamız lazım. Bu salgında herkes kendisi açısından karşı tarafı bir risk olarak algılamak durumunda. Bu görünmeyen bir kurşun. Bu kurşuna hedef olmamak için tedbir almamız lazım. Ya kurşunun hedefinden çıkacağız ya da o kurşunu engelleyecek mukavemeti güçlü bir bariyer oluşturacağız. Kurşun insanın nefesinden geliyor. 2 metre insanlardan uzak durmayı tarz haline getireceğiz. Görünmez kurşunlara hedef olmamak için mesafe hayati önemde. Maske kullanımına da özen göstermeliyiz."

Özkan, Konya Pandemi Kurulunda alınan kararlar çerçevesinde denetimlerin sıklaştırıldığı, İl Emniyet ve İl Milli Eğitim personelinin de pozitif vaka ve temaslı vatandaşları evlerinde ziyaret ettiğini anlattı.

Filyasyon ve evde tedavi hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yapılabilmesi için 130 araç tahsis edilmesiyle sağlık çalışanlarının evlerinde izole temaslı, semptomatik hastalara daha kısa sürede ulaşacağını ifade eden Özkan, hastaneye gitmelerine gerek kalmadan testlerin evlerinde alınacağını söyledi.
Anadolu Ajansı
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