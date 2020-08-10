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Karakol komutanı 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 25 gün önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan karakol komutanı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
|10 Ağustos 2020 12:25
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 25 gün önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan karakol komutanı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kurtuluş Kaya (48), 17 Temmuz'da Yeşilköy mevkisinde otomobiliyle seyir halindeyken kaza yaptı.
Kaza sonrası İskenderun'daki özel hastaneye kaldırılan Kaya, yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaya'nın cenazesi, düzenlenecek törenin ardından memleketi Kırşehir'e gönderilecek.
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