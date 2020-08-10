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'Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor'

Bakan Albayrak: İSO İhracat İklimi Endeksi 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıktı. Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor
 10 Ağustos 2020 12:41
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'Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ndeki yükselişe ilişkin, "Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Endeks, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin, Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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