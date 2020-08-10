'Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor'

BEKÇİLER, FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI TALEP EDİYOR Genel kolluk kuvvetleriyle benzer işi yapan ve yıpranma payına sahip olan asker ve polisler gibi Çarşı Mahalle Bekçileri de kendilerine yıpranma payı verilerek mağduriyetin aşılmasını talep etmekte...