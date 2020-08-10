Merkez Bankası'ndan yeni hamle... Dolar 7,25'e kadar düştü

Merkez Bankası cuma günü yaptığı gibi bugün de piyasaya TL vereceği repo ihalesini açmadı ve parasal sıkılaştırma adımlarına devam etti. Uzmanlar bu durumu 'örtülü faiz artışı' olarak tanımlıyor.

Atılan bu adımın ardından dolar 7,25'e kadar düştü.

Merkez Bankası (TCMB) Cuma gününden sonra bugün de miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı ve sıkılaştırma adımlarına devam etti.

TCMB'nin haftalık repo fonlaması gerçekleştirmemesinin ardından piyasa yapıcı bankalara tanınan fonlama hakların yarıya indirilmesi bugün devreye girecek; böylece %7.34'e kadar gerileyen fonlama maliyeti Cuma günü yükseldiği %8.08 seviyesinden bugün daha da artacak.

TCMB'nin halihazırda politika faizi %8.25 seviyesinde bulunuyor. Ancak banka piyasayı politika faizinin 150 puan altına kadar fonlama enstrümanlara sahip. Salgın döneminde başlayan bu fonlamalarla TCMB'nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani %7.34'e kadar gerilemişti. TCMB son adımlarıyla fonalma maliyeti %8.08'e yükseltti.

Piyasada gecelik faiz TCMB'nin koridorunun üst bandı olan %9.75'te oluşurken, ortalama fonlama maliyeti de bankacıların hesaplamalarına göre haftanın ilerleyen günlerinde %9'un da üzerine çıkacak.

Kaynak: Reuters