Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki belli oldu
|10 Ağustos 2020 13:24
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, muhtemel 2. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.
Turnuvaya 2. eleme turundan başlayacak Beşiktaş'ın rakibi Yunan kulübü PAOK oldu.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Siyah-beyazlılar, kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak.
Selanik'te yapılacak karşılaşmanın eşitlikle geçilmesi ve eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.
25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarda kaybeden ekipler, yollarına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:
Şampiyonlar yolu:
Floriana (Malta)/Cluj (Romanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Young Boys (İsviçre) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Slovan Bratislava (Slovakya)
Celtic (İskoçya)/Reykjavik (İzlanda) - Ferencvaros (Macaristan)/Djurgarden (İsviçre)
Flora Tallinn (Estonya)/Suduva (Litvanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)/Riga (Letonya)
Legia Varşova (Polonya)/Drita (Kosova)/Linfield (Kuzey İrlanda) - Ararat (Ermenistan)/Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)
Celje (Slovenya)/Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç)/KuPS (Finlandiya)
Buducnost (Karadağ)/Ludogorets (Bulgaristan) - Midtjylland (Danimarka)
Dynamo Brest (Belarus)/Astana (Kazakistan) - Connah's Quay Nomads (Galler)/Saraybosna (Bosna Hersek)
Karabağ (Azerbaycan)/Sileks (Makedonya) - Sheriff (Moldova)/Fola (Lüksemburg)
Dinamo Tiflis (Gürcistan)/Tirana (Arnavutluk) - Kızılyıldız (Sırbistan)/Europa (Cebelitarık)
Lig yolu:
AZ Alkmaar (Hollanda) - Viktoria Plzen (Çekya)
PAOK (Yunanistan) - Beşiktaş
Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya)
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