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Babacan: Ekibimiz ekonomiyi 3 ayda düzeltir

DEVA lideri Ali Babacan, hükümet değişikliği olmadan Türkiye'nin sorunlarının çözülmesinin mümkün olmadığını belirterek şöyle dedi: Uluslararası tecrübesi olan bir ekonomi ekibi yalnızca DEVA Partisi'nde var. Bu ekonomik reçeteyi hazırlayan ekip, dünyanın herhangi bir yerindeki krizi çözmeye gitse 3 ayda tüm sorunları çözer.
 10 Ağustos 2020 13:46
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Babacan: Ekibimiz ekonomiyi 3 ayda düzeltir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ekonomi perişan ancak Türkiye çaresiz değil. Çözüm için tek yol AKP hükümetinin değişmesi" dedi. Fox TV'de Çalar Saat programına konuk olan Babacan, başta ekonomi olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin korona virüsü pandemisini gerekçe göstererek işten çıkarmayı yasaklamasına değinen Babacan, bunun TÜİK istatistiklerini iyi göstermek için bir taktik olduğunu savundu. Babacan ayrıca, ülke ekonomisinin tekrar normale dönmesi için hükümetin değişmesi gerektiğini savunarak şöyle konuştu:

EKİBİMİZ 3 AYDA ÇÖZER: Hükümet işten çıkarmayı yasaklayarak, TÜİK'in istatistikleri olduğundan daha güzel göstermesini sağladı. Biz sadece eleştirmiyoruz. Çözüm için, tedavi için ne gerekiyorsa onu da öneriyoruz. Tecrübeli ve işi bilen bir ekip olarak reçete hazırlıyoruz, paylaşıyoruz. Uluslararası tecrübesi olan bir ekonomi ekibi yalnızca DEVA Partisi'nde var. Bu ekonomik reçeteyi hazırlayan ekip, dünyanın herhangi bir yerindeki krizi çözmeye gitse 3 ayda tüm sorunları çözer.

Başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankaları, fayda ve risk analizlerine dayanmadan, piyasa gerçeklerinden uzak parametrelerle kredi vermeye zorlamaktan derhal vazgeçilmeli. Türkiye çaresiz değil. Dürüst ve ehil kadrolar, akıl, bilim, istişare Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırır. Varlık fonu gelecek nesillere 60 milyar dolar borcu yüklemiş durumda. Varlık fonu uygulamasına zamanında da şiddetle karşı çıktık. Yazık günah değil mi?

EN ÖNEMLİ SORUN: Halkımız en önemli sorun 'ekonomi' diyor, hükümet ekonomimiz uçuyor diyor. Böyle bir şey olamaz; bu ancak güvensizliği çoğaltır. Niye insanlarımız fakirleşiyor, niye gençlerimiz iş bulamıyor? Kadınlarımız neden iş aramaktan vazgeçiyor? Kadınların işgücüne katılma oranı hızla düşüyor. Sorunlar büyük ama çözümler de bir o kadar kolay. Pandemiden önce Türkiye, kendi eliyle çıkardığı bir ekonomik krizin içine zaten düşmüştü. Merkez Bankası rezervleri zaten pandemiden önce tüketilmişti.

Kimse suçluyu başka yerde aramasın, Türkiye şu an kötü yönetiliyor. Hükümet değişikliği olmadan Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi mümkün değil. Son bir yılda toplam istihdam 2 milyon 600 bin kişi düşmüş. Gençlerde işsizlik %25 civarında. Artık iş aramaktan vazgeçmiş insanlar var. Ülkeye yatırım lazım. Türkiye'nin kalkınmasının tek yolu yatırım, üretim ve ihracat.
Memurlar.Net
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