MEB ve Bilim Kurulu 'okulların açılışı' için toplandı
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve Bilim Kurulu Alt Komisyonu okulların açılmasını görüşmek üzere toplandı
|10 Ağustos 2020 14:07
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Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve Bilim Kurulu Alt Komisyonu okulların açılmasını görüşmek üzere toplandı.
Aksi yönde bir karar alınmadığı takdirde okullarda eğitim ve öğretimin 31 Ağustos Pazartesi günü açılması bekleniyor.
KABİNENİN GÜNDEMİ DE OKULLARIN AÇILMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda bugün saat 15.00'da kabine toplanacak.
Okulların açılıp açılmayacağı konusu bugün toplanacak olan Kabine'nin de gündeminde olacak.
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