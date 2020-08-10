28 yaşında, ne ceza yedi ne de kaza yaptı
|10 Ağustos 2020 14:21
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Sivas kent merkezinde yaşayan İzzet Gül'ün 24 yıldır sahibi olduğu otomobiline ilgisi dikkat çekiyor. Gül, 1996 yılında emekli olduğunda satın aldığı otomobiline bugüne kadar gözü gibi baktı. Temel bakımlarının haricinde usta eli değmeyen 12 bin kilometredeki otomobil, orijinal otomobil tutkunlarının iştahını kabartıyor. Otomobiliyle 1 tek ceza bile yemeyen Gül, aracıyla hiçbir kazaya da karışmadı. Gül, birçok kişinin değerinin üzerinde ücret teklif edilmesine rağmen garajından çıkarmadığı otomobilini satmaya yanaşmadı.
Otomobil Sivas il sınırından çıkmadı
Gül, aracıyla il dışına yolculuk yapmadığını belirterek, "Ben Bu otomobili 1996 yılında emekli olduğumda almıştım, Köy Hizmetlerinde çalışan birisinden. Bu araç 2 yıldır elimde. Ben bu aracın ikinci sahibiyim. Ben bu araçla en çok Ulaş ilçesine ve Küpeli köyüne gittim, geldim. Ben arabaya çok binmem, evimiz şehre çok yakın. Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçesinden başka yere gitmedim. Ben otomobilimle hiç il dışına gitmedim. Bu araç hiç il dışına gitmedi. Ben yola çıktığımda tabelalara bakarım, kaç ile gitmem gerekiyorsa ondan düşük hızla giderim. Tabelada 80 yazıyorsa ben 60'la giderim. Arabayı çok kullanmam en fazla 5 dakikalık yola kullanırım, çarşıya gitmem. Çok şükür aracımla hiç kaza yapmadım, ehliyeti aldım alalı arabamla hiç kaza yapmadım. Şükürler olsun ben ceza görmedim. Motoru hiç tamir görmedi " dedi.
"Almak isteyenler oluyor ama ben kimseye satmıyorum"
Otomobilinin orijinal olduğu için taliplisinin çok olduğunu belirten Gül, "Almak
isteyenler oluyor ama ben kimseye satmıyorum. Almak isteyen çok oluyor ama ben
memnunum arabamdan satmıyorum. Otomobilimin orijinal olması onların dikkatini
çekiyor. Arabaya bakıyorlar, hiçbir taraf değişilmemiş. Ben arabamı güneşe komam,
soğuğa komam, çukurlara vurmam. Arabam garajımda durur. Aracımı 24 yıldır her
kullanımının ardından garaja bırakırım" dedi.
İzzet Gül'ün eşi Firuze Gül eşinin otomobili fazla kullanmadığını belirterek, " Otomobil 1996 yılından beri bizde. Ben arabayı kullanamıyorum, ehliyetim yoktur. Biz bu arabayla hiçbir uzak yere gitmedik. Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçeleri birde Küpeli köyüne gittik. Başka bir yere gitmedik. Eşim arabaya çok fazla kullanmıyor. Evden bahçeye, bahçeden eve geliyor" dedi.
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