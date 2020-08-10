1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

28 yaşında, ne ceza yedi ne de kaza yaptı

Sivas'ta yaşayan İzzet Gül, tek bir parçası bile değişmeyen 28 yaşındaki otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
 10 Ağustos 2020 14:21
Yazdır
28 yaşında, ne ceza yedi ne de kaza yaptı

Sivas kent merkezinde yaşayan İzzet Gül'ün 24 yıldır sahibi olduğu otomobiline ilgisi dikkat çekiyor. Gül, 1996 yılında emekli olduğunda satın aldığı otomobiline bugüne kadar gözü gibi baktı. Temel bakımlarının haricinde usta eli değmeyen 12 bin kilometredeki otomobil, orijinal otomobil tutkunlarının iştahını kabartıyor. Otomobiliyle 1 tek ceza bile yemeyen Gül, aracıyla hiçbir kazaya da karışmadı. Gül, birçok kişinin değerinin üzerinde ücret teklif edilmesine rağmen garajından çıkarmadığı otomobilini satmaya yanaşmadı.

Otomobil Sivas il sınırından çıkmadı

Gül, aracıyla il dışına yolculuk yapmadığını belirterek, "Ben Bu otomobili 1996 yılında emekli olduğumda almıştım, Köy Hizmetlerinde çalışan birisinden. Bu araç 2 yıldır elimde. Ben bu aracın ikinci sahibiyim. Ben bu araçla en çok Ulaş ilçesine ve Küpeli köyüne gittim, geldim. Ben arabaya çok binmem, evimiz şehre çok yakın. Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçesinden başka yere gitmedim. Ben otomobilimle hiç il dışına gitmedim. Bu araç hiç il dışına gitmedi. Ben yola çıktığımda tabelalara bakarım, kaç ile gitmem gerekiyorsa ondan düşük hızla giderim. Tabelada 80 yazıyorsa ben 60'la giderim. Arabayı çok kullanmam en fazla 5 dakikalık yola kullanırım, çarşıya gitmem. Çok şükür aracımla hiç kaza yapmadım, ehliyeti aldım alalı arabamla hiç kaza yapmadım. Şükürler olsun ben ceza görmedim. Motoru hiç tamir görmedi " dedi.

"Almak isteyenler oluyor ama ben kimseye satmıyorum"

Otomobilinin orijinal olduğu için taliplisinin çok olduğunu belirten Gül, "Almak isteyenler oluyor ama ben kimseye satmıyorum. Almak isteyen çok oluyor ama ben memnunum arabamdan satmıyorum. Otomobilimin orijinal olması onların dikkatini çekiyor. Arabaya bakıyorlar, hiçbir taraf değişilmemiş. Ben arabamı güneşe komam, soğuğa komam, çukurlara vurmam. Arabam garajımda durur. Aracımı 24 yıldır her kullanımının ardından garaja bırakırım" dedi.
İzzet Gül'ün eşi Firuze Gül eşinin otomobili fazla kullanmadığını belirterek, " Otomobil 1996 yılından beri bizde. Ben arabayı kullanamıyorum, ehliyetim yoktur. Biz bu arabayla hiçbir uzak yere gitmedik. Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçeleri birde Küpeli köyüne gittik. Başka bir yere gitmedik. Eşim arabaya çok fazla kullanmıyor. Evden bahçeye, bahçeden eve geliyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otomotivde fren endişesi
10 Ağustos 2020 08:04		 Elektrikli otomobil satışları ikiye katlandı
09 Ağustos 2020 11:12
Dizel sırası beklemek isteyemeyenler benzinli araca yöneldi
08 Ağustos 2020 23:39		 TOGG adı markalaştı: Dünyada ve Türkiye'de çok beğenildi
08 Ağustos 2020 07:45
TOGG, 10 küresel şirketle gizlilik anlaşması imzaladı
07 Ağustos 2020 15:04		 'İkinci el' düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında!
06 Ağustos 2020 22:52
Avrupa pazarı daralıyor, Türkiye pazarı büyüyor
06 Ağustos 2020 21:48		 İkinci el araç satışına yeni düzenleme: 5 bin TL ceza kesilecek
06 Ağustos 2020 11:00
Bireysel kullanım talebi, otomotivdeki hareketi artıracak
05 Ağustos 2020 14:41		 Otomotiv pazarı geçen yıla göre yüzde 60,3 büyüdü
05 Ağustos 2020 13:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:40 - Kabine toplandı... Gündem 'okulların açılması'15:35 - Karantinadaki anne ve kızı düğüne katıldı, virüs yaydı15:28 - Çalışanda virüs çıktı, Büyükelçilik kapatıldı15:24 - Yediği kurban etinden 'şarbon' bulaştı15:19 - O ilde düğün saatleri yeniden düzenlendi15:14 - Bir ilin virüs haritası bir ayda bu hale geldi
15:09 - Taksim Meydanı'nda hasta numarası yapan dilenci kamerada15:08 - Pandemi hastanesinin önünde virüs testi kuyruğu15:06 - Ak Partili Ünal'dan oy oranı açıklaması15:01 - Analistler 'işsizlik rakamları'na ne dedi?14:50 - Eşine özel kadro açan Rektör görevden alındı14:49 - Antalya'ya bugün 23 bin Rus turistin gelmesi bekleniyor
14:44 - Gelin ve damada altın yerine rende ve süzgeç taktılar14:39 - Akdeniz'de büyük gerilim... MTA Oruç Reis gemisi alanına ulaştı14:39 - İstanbul'da 'değnekçi' operasyonu: 20 kişi yakalandı14:35 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uzay çalışmalarına teşvik edici projeler için çalışıyor14:34 - Konut satışı ve kiralanmasında yeni dönem: 4 şart geliyor!
14:30 - Giresun'da en az vaka bu ilçede görüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Analistler TL dolar için yeni tahminde bulundu
Eşine özel kadro açan Rektör görevden alındı
Uzmanlar uyardı! Altında ralli bitiyor
MEB, 2020 yılı mazeret nakil duyurusunu yayımladı
DGS soru ve cevapları yayımlandı
LGS tercih sonuçları açıklandı
Kabinenin gündemi 'okulların açılması'
Yarın, tüm Türkiye'de denetim yapılacak
6 ilin bazı bölgelerinde karantina kararı alındı
Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cumhur ittifakının iyi parti'yi de ittifaka dahil etme isteği 2
önce abd'nin ihtiyacı,sonra diğer ülkeler 2
corona virüs vaka sayısı 2
tırnak yemek 1
cehenneminize sırtınızda odun taşıyor olacaksınız 2
Kadınlar futbolda olmamalı 3
caf caf 1
Mario Balotelli 1
benzine yine zam yapılması 2
iyi parti 2
SON İLANLAR
Adıyaman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
DDK 2. Deniz İstihkam Tabur Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 98 sağlık personeli alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 17 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam