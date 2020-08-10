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Gelin ve damada altın yerine rende ve süzgeç taktılar

Nevşehir'de bir düğünde gelin ve damada ailesi tarafından altın yerine rende ve mantı süzgeci takılması davetlileri güldürdü.
 10 Ağustos 2020 14:44
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Nevşehir'de yapılan bir düğün töreninde gelin ve damada altın takmak yerine rende ve mantı süzgeci takan dayı ve yenge düğüne katılan davetlileri güldürdü.

Son günlerde artan altın fiyatlarına tepki gösteren davetliler gelin ve damada birbirinden ilginç hediyeler veriyor. Bunun son örneği ise Nevşehir'de yaşandı.

Büyük bir mutluluk içerisinde sevdikleri ile mutlu anlarını paylaşan Feyza ve Kenan Balcı çifti takı merasimi öncesinde gönüllerince eğlendi.

Takı takma törenine geçildiği sırada ise gelinin dayısı Mustafa Katlı ve yengesi Nurhayat Katlı takı töreni için sıraya girdi. Dayısı ve yengesinden altın takmasını bekleyen genç çift, dayısının damada mantı süzgeci, yengesinin ise geline rende takması sonrasında neye uğradıklarını şaşırdı. O anlara şahit olan davetliler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İhlas Haber Ajansı
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