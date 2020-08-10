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Antalya'ya bugün 23 bin Rus turistin gelmesi bekleniyor

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: Bugün itibarıyla Türkiye'nin ana pazarlarında başı çeken Rusya'dan ilk charter uçuşlar gerçekleşmeye başladı. İlk bir saatte 11 uçak Antalya Havalimanı'na indi. Rusya'dan Antalya'ya bugün 23 bin Rus turist bekleniyor
 10 Ağustos 2020 14:49
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Antalya'ya bugün 23 bin Rus turistin gelmesi bekleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bugün itibarıyla Türkiye'nin ana pazarlarında başı çeken Rusya'dan ilk charter uçuşlar gerçekleşmeye başladı. İlk bir saatte 11 uçak Antalya Havalimanı'na indi. Rusya'dan Antalya'ya bugün 23 bin Rus turist bekleniyor." dedi.

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu. Rusya'dan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a tarifeli ve charter uçuşlar bugün itibarıyla başladı.

- "Antalya'ya bugün 12 ülkeden toplamda 35 bin civarında turist gelecek"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya'nın Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurmasından itibaren Rusya pazarında çalışan Türk tur operatörlerinin Türkiye'ye yönelik paket tur satışlarının hız kazandığını anımsattı.

Bugün itibarıyla Türkiye'nin ana pazarlarında başı çeken Rusya'dan ilk charter uçuşların gerçekleşmeye başladığını ifade eden Bağlıkaya, "İlk bir saatte 11 uçak Antalya Havalimanı'na indi. Rusya'dan Antalya'ya bugün 23 bin Rus turist bekleniyor. Antalya'ya Almanya, İsviçre, İsveç, Fransa, Avusturya, Danimarka, Rusya, Ukrayna, Belarus, Makedonya, Moldova ve Sırbistan olmak üzere toplam 12 ülkeden bugün 35 bin civarında turist gelecek." diye konuştu.

- "Rusya'dan günlük düzenli turist akışı olması turizmcilere moral veriyor"

Bağlıkaya, Muğla bölgesini tercih edenler için yine bugün Dalaman Havalimanı'na charter seferlerin düzenlenmeye başladığını aktararak, "Farklı kapasitelerdeki uçaklarla bugün 1.100 Rus turist gelmesi bekleniyor. Ekim sonuna kadar Dalaman Havalimanı'na 735 charter sefer planlandığı bilgisini aldık." dedi.

Rusların ilgi gösterdiği üçüncü tatil bölgesinin Bodrum olduğuna işaret eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Milas Havalimanı'na Moskova'dan günde 2-3 sefer düzenlenecek. Ayrıca St. Petersburg ve Rostov kentlerinden de hafta da 3 charter sefer olacak. Geçen yıl Rusya'dan 7 milyon kişiyi ağırladık. Bu yıl pandemi nedeniyle bu rakamları yakalamamız zor. Seyahat acenteleri ve turizm sektörü uçuş ve seyahat engelleri nedeniyle pandemiden en çok yara alan sektörlerden oldu. İngiltere, Almanya ve Rusya gibi ana pazarlarımızdan ağustos ayı itibarıyla gelişler hız kazandı. Rusya'dan günlük düzenli turist akışı olması turizmcilere moral veriyor."
Anadolu Ajansı
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