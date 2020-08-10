Taksim Meydanı'nda hasta numarası yapan dilenci kamerada
Takside hasta numarası yapan dilenci yakayı ele verdi
|10 Ağustos 2020 15:09
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