Bir ilin virüs haritası bir ayda bu hale geldi
|10 Ağustos 2020 15:14
|Yazdır
Batman'da korona virüs vaka sayısındaki artış korkutucu boyutlara ulaşırken, kentteki yoğunluğu gösteren harita bir aylık sürede neredeyse tamamen kırmızıya büründü.
Korona virüs pandemisinin en çok vurduğu illerin başında gelen Batman'da hızlı vaka artışının önüne bir türlü geçilemiyor. Batman Bölge Devlet Hastanesinde test yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, her gün yapılan 500 testin yarısının pozitif çıktığı iddia ediliyor.
Şu ana kadar Batman'daki vaka sayısının 6 bin 500 olduğu ifade edilirken, 2 bini aktif olmak üzere yaklaşık 12 bin kişinin takip edildiği belirtildi. Özellikle normalleşme döneminin başladığı 1 Haziran'dan itibaren tedbirlerin unutulduğu Batman'daki vaka artışı, Sağlık Bakanlığının vakaların bulunduğu bölgeleri gösteren 'Hayat Eve Sığar' (HES) uygulamasındaki haritaya da yansıdı.
6 Temmuz ve 8 Ağustos tarihlerinde alınan iki harita görüntüsü, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Son 1 aylık sürede Batman haritasının neredeyse tamamı 'kırmızı' denge büründü.
Kent merkezinin yarını sıra ilçelerde de durum farklı değil. Kozluk ve Sason ilçesinde son 24 saatte tam 16 adres karantinaya alındı. Batman'ın Kozluk ilçesinde 14, Sason ilçesinde de ise 2 evde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Karantinadaki anne ve kızı düğüne katıldı, virüs yaydı
10 Ağustos 2020 15:35
|6 ilin bazı bölgelerinde karantina kararı alındı
10 Ağustos 2020 13:59
|Gaziantep'te vaka sayıları ortalama yüzde 10 düştü
09 Ağustos 2020 22:00
|Bakan Koca: Salgın ortadan kalkmadı, artarak devam ediyor
09 Ağustos 2020 21:36
|Bir çalışanın korona testi pozitif çıktı, tesis hizmete kapatıldı
09 Ağustos 2020 21:33
|25 ilde son iki gündür entübe hasta yok
09 Ağustos 2020 20:57
|Adıyaman'da mesire alanı Kovid-19 nedeniyle kapatıldı
09 Ağustos 2020 20:52
|Ankaralılara Kovid-19 tedbirlerini aksatmama çağrısı
09 Ağustos 2020 20:30
|Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları arttı
09 Ağustos 2020 19:06
|İstanbul'un 4 ilçesine kısıtlama getirilebilir
09 Ağustos 2020 18:32