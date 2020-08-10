Kabine toplandı... Gündem 'okulların açılması'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
|10 Ağustos 2020 15:40
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.30'da başladı.Kabinenin gündemi 'okulların açılması'
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