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Kabine toplandı... Gündem 'okulların açılması'

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
 10 Ağustos 2020 15:40
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Kabine toplandı... Gündem 'okulların açılması'

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.30'da başladı.

Kabinenin gündemi 'okulların açılması'
Anadolu Ajansı
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