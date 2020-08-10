1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 25 dakikada 21 madde görüşüldü

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 25 dakikada 21 madde birden görüşüldü
 10 Ağustos 2020 15:53
Yazdır
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 25 dakikada 21 madde görüşüldü

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 25 dakikada 21 madde birden görüşüldü.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugün yapılan oturumu Başkan Zeydan Karalar ve katipler Rafet Avan ve Yusuf Arısoy tarafından açıldı. Yoklamanın yapılması, bir önceki tutanağın kabul edilmesinden sonra Başkan Karalar, yoğun pandemi nedeniyle meclis toplantısının bu ay 3 gün toplanacağını ve Çarşamba günü yapılacak olan son toplantıda gündem dışı konuşmalara yer verileceğini belirterek gündem maddelerine geçmek istedi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, 5 Ağustos'ta kutladıkları Pozantı Kongresi'nin 100. Yıl kutlamalarına olan katkılarından dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a plaket ile birlikte çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra gündemlere geçildi. Toplam 45 maddeden oluşan gündemin ilk 9 maddesi teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara oy birliği ile kabul edildi.

Komisyondan gelen 11 madde oy birliğiyle kabul edildi.

20. maddede Seyhan İlçesi Bahçeşehir Mahallesinde 7481 Ada 1 parsele yönelik 1/1000'lik ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait komisyon raporu CHP ve İYİ Parti Gruplarının çekimser oylarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana'da sahile yüzlerce kilo soğan vurdu
10 Ağustos 2020 17:54		 Bir ilde daha 'toplu asker uğurlaması' yasaklandı
10 Ağustos 2020 17:45
Yasak var, ama takan yok
10 Ağustos 2020 17:29		 Bakan uyarıyor, Gaziantep uymuyor
10 Ağustos 2020 16:54
Konya Şehir Hastanesi'ne taşınma işlemleri tamamlandı
10 Ağustos 2020 16:37		 Karantinada olmaları gerekiyordu, tatile giderken yakalandılar
10 Ağustos 2020 16:27
Karantinadaki anne ve kızı düğüne katıldı, virüs yaydı
10 Ağustos 2020 15:35		 Yediği kurban etinden 'şarbon' bulaştı
10 Ağustos 2020 15:24
O ilde düğün saatleri yeniden düzenlendi
10 Ağustos 2020 15:19		 Bir ilin virüs haritası bir ayda bu hale geldi
10 Ağustos 2020 15:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:33 - 2021 yılı JSPS'ye başvuru süresi uzatıldı18:30 - Türkiye bir ilki başardı: Dünyada ilk sürü SİHA operasyonu18:24 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:19 - 'İsmini Mars'a gönder' kampanyasına en çok Türkler başvurdu'18:14 - Kanal İstanbul'da mevzuat tamamlandı17:59 - Maskede 'burun' uyarısı: Göz ve ağızdan çok daha tehlikeli
17:54 - Adana'da sahile yüzlerce kilo soğan vurdu17:51 - Lübnan Başbakanı, istifa ettiğini duyurdu17:47 - Analistler 'işsizlik rakamları'na ne dedi?17:45 - Bir ilde daha 'toplu asker uğurlaması' yasaklandı17:43 - Antonio Banderas koronavirüse yakalandı17:38 - AK Parti, Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunacak
17:29 - Yasak var, ama takan yok17:22 - Bakanlık uyardı: Sosyal medya, mesaj ve maillere dikkat17:17 - Rektörü görevden alan YÖK'ü tebrik ediyoruz ama yeterli değil!17:14 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:08 - Dardanel fabrikasındaki karantina sona erdi
16:56 - Arızalı olan sokak lambaları için e-Devlet'ten başvuru imkanı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Eşine özel kadro açan Rektör görevden alındı
Analistler TL dolar için yeni tahminde bulundu
DGS soru ve cevapları yayımlandı
Uzmanlar uyardı! Altında ralli bitiyor
6 ilin bazı bölgelerinde karantina kararı alındı
MEB, 2020 yılı mazeret nakil duyurusunu yayımladı
LGS tercih sonuçları açıklandı
Karantinadaki anne ve kızı düğüne katıldı, virüs yaydı
Konut satışı ve kiralanmasında yeni dönem: 4 şart geliyor!
Yarın, tüm Türkiye'de denetim yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okulların açılması kararının valiliklere bırakılması 1
kadına şiddet 2
eşine özel kadro açan rektöre soruşturma açılması 4
alpaslan öztürk 1
küpe takan erkeğe kötü gözle bakılması 1
cuma namazı 1
mahalle düğünleri 4
palmeiras 1
pazar güneşi 2
yeni zelanda 1
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam