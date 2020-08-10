Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 25 dakikada 21 madde görüşüldü
|10 Ağustos 2020 15:53
|Yazdır
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 25 dakikada 21 madde birden görüşüldü.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugün yapılan oturumu Başkan Zeydan Karalar ve katipler Rafet Avan ve Yusuf Arısoy tarafından açıldı. Yoklamanın yapılması, bir önceki tutanağın kabul edilmesinden sonra Başkan Karalar, yoğun pandemi nedeniyle meclis toplantısının bu ay 3 gün toplanacağını ve Çarşamba günü yapılacak olan son toplantıda gündem dışı konuşmalara yer verileceğini belirterek gündem maddelerine geçmek istedi.
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, 5 Ağustos'ta kutladıkları Pozantı Kongresi'nin 100. Yıl kutlamalarına olan katkılarından dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a plaket ile birlikte çeşitli hediyeler verdi.
Daha sonra gündemlere geçildi. Toplam 45 maddeden oluşan gündemin ilk 9 maddesi teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara oy birliği ile kabul edildi.
Komisyondan gelen 11 madde oy birliğiyle kabul edildi.
20. maddede Seyhan İlçesi Bahçeşehir Mahallesinde 7481 Ada 1 parsele yönelik 1/1000'lik ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait komisyon raporu CHP ve İYİ Parti Gruplarının çekimser oylarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adana'da sahile yüzlerce kilo soğan vurdu
10 Ağustos 2020 17:54
|Bir ilde daha 'toplu asker uğurlaması' yasaklandı
10 Ağustos 2020 17:45
|Yasak var, ama takan yok
10 Ağustos 2020 17:29
|Bakan uyarıyor, Gaziantep uymuyor
10 Ağustos 2020 16:54
|Konya Şehir Hastanesi'ne taşınma işlemleri tamamlandı
10 Ağustos 2020 16:37
|Karantinada olmaları gerekiyordu, tatile giderken yakalandılar
10 Ağustos 2020 16:27
|Karantinadaki anne ve kızı düğüne katıldı, virüs yaydı
10 Ağustos 2020 15:35
|Yediği kurban etinden 'şarbon' bulaştı
10 Ağustos 2020 15:24
|O ilde düğün saatleri yeniden düzenlendi
10 Ağustos 2020 15:19
|Bir ilin virüs haritası bir ayda bu hale geldi
10 Ağustos 2020 15:14