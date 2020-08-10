Koronavirüs 100 milyon yeni yoksul yarattı
|10 Ağustos 2020 15:59
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Küresel pandemi en yoksulları vurdu. Corona virüs sebebiyle 100 milyon kişi daha "aşırı yoksul" kategorisine girecek.
Uyarı Dünya Bankası'ndan geldi.
İstatistiklere göre dünyada 736 milyon kişi aşırı yoksulluk içinde. Günde sadece 1,9 dolar yani yaklaşık 14 Türk lirası ile geçinmeye çalışan bu insanların yarısı 5 ülkede yaşıyor..
Bu ülkeler Bangladeş, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Hindistan, Nijerya ve Etiyopya.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki derme çatma gecekonduda, çocuk yetiştirmeye çalışan Amsale Hailemariam bu milyonlarca kişiden biri..
Hailemariam, "Salgın başladığından beri hiç iş yok. Virüs kapmamak için evden dışarı bile çıkamıyoruz. Ölü değiliz ama yaşamıyoruz. Buna gerçekten yaşamak denmez" dedi.
Haylemeryem umutlarını, liseye giden kızına bağlamış, ancak o da salgın sebebiyle okulundan uzak kalmış durumda..
YATIRIMLAR DURDU
Sahra altı Afrika'daki yoksul ülkelerin yabancı yatırımlarla ayakta kaldığına vurgu yapan uzmanlarsa, küresel salgınla birlikte yatırımların durduğunu söylüyor..
Bölgedeki son 25 yıldaki kazanımların büyük bölümü kaybedilmek üzere. bu durum çok ciddi bir insani trajediye dönüşebilir.
Uzmanlar yıl sonuna kadar salgının kontrol altına alındığı takdirde yoksul ülkelerdeki durumun tersine çevrilebileceğini söylüyor.
Ancak Dünya Bankası yetkilileri, bunun başarılabilmesi için geliştirilecek aşının hızla dünya çapına dağıtılması gerektiğine vurgu yapıyor.
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