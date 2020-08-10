Eski nişanlısının nişan törenini basan şahıs tutuklandı
|10 Ağustos 2020 16:46
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı olayda eski nişanlısının, nişan törenini basarak 4 kişiyi yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 7 Ağustos Cuma günü gece geç saatlerde Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki S.Ç., eski nişanlısı 24 yaşındaki Merve Nimet Ş.'nin nişan törenini bastı. Şüpheli S.Ç., tartıştığı eski nişanlısı Merve Nimet Ş. ile annesi Melahat Ş. (44), babası Kurtuluş Ş. ve Merve Nimet Ş.'nin yeni nişanlısı 26 yaşındaki Hüseyin D.'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı. Daha sonrasında ise şüpheli S.Ç.'nin, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen ağabeyi M.Ç. olayı duyarak bölgeye gitmek istedi. M.Ç., iddiaya göre bu esnada ışıklarda duran ve kendisine yol vermediği için sinirlenerek, 54 ADG 864 plakalı otomobile kurşun yağdırdı. Meydana gelen 2'nci silahlı saldırı olayında ise 26 yaşındaki araç sürücüsü Resul Ankıt olay yerinde hayatını kaybetti. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce, Davut Bilgin ise ağır yaralı olarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bilgin de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından yakalanan ağabey M.Ç., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski nişanlısının nişanını basarak 4 kişiyi yaralayan ve olay sonrasında kaçarak kayıplara karışan şüpheli S.Ç.'de, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Geyve ilçesinde yakalandı. 1 adet tabanca, 2 tane şarjör ve 42 adet fişek ile birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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