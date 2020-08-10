Arızalı olan sokak lambaları için e-Devlet'ten başvuru imkanı
|10 Ağustos 2020 16:56
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi arızalı olan sokak aydınlatmaları için başvuruların e-Devlet kaptısı üzerinden yapılabileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi arızalı olan sokak aydınlatmaları için başvuruların e-Devlet kaptısı üzerinden yapılabileceğini duyurdu.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kanal İstanbul'da mevzuat tamamlandı
10 Ağustos 2020 18:14
|Eşine özel kadro açan Rektör görevden alındı
10 Ağustos 2020 14:50
|Konut satışı ve kiralanmasında yeni dönem: 4 şart geliyor!
10 Ağustos 2020 14:34
|6 ilin bazı bölgelerinde karantina kararı alındı
10 Ağustos 2020 13:59
|Merkez Bankası'ndan yeni hamle... Dolar 7,25'e kadar düştü
10 Ağustos 2020 13:58
|Karantinadaki evler hafta sonu da denetlendi
10 Ağustos 2020 13:08
|İçişlerinden 81 il valiliğine 'denetim genelgesi'
10 Ağustos 2020 13:01
|Öğrencilerin yaklaşık yüzde 39'u sınavla öğrenci alan liseler için tercihte bulundu
10 Ağustos 2020 12:56
|Kamu araçları Kovid-19 ile mücadele için Sağlık İl Müdürlüğüne tahsis edildi
10 Ağustos 2020 12:22
|Yarın, tüm Türkiye'de denetim yapılacak
10 Ağustos 2020 11:26