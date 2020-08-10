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Arızalı olan sokak lambaları için e-Devlet'ten başvuru imkanı

 10 Ağustos 2020 16:56
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Arızalı olan sokak lambaları için e-Devlet'ten başvuru imkanı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi arızalı olan sokak aydınlatmaları için başvuruların e-Devlet kaptısı üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi arızalı olan sokak aydınlatmaları için başvuruların e-Devlet kaptısı üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Başvuru yapmak için tıklayın.

Memurlar.Net
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