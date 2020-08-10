AK Parti, Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunacak

REKTÖRÜ GÖREVDEN ALAN YÖK'Ü TEBRİK EDİYORUZ AMA YETERLİ DEĞİL! YÖK bugün Pamukkale Üniversitesi rektörü Hüseyin Bağ'ı görevden uzaklaştırarak çok güzel bir karar aldı ama bu yeterli bir uygulama değil.