Lojman komisyonuna sadece akademisyen alan üniversitenin yönergesi yargıdan döndü!
|15 Ağustos 2020 18:06
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Bilindiği üzere, "Kamu Konutları Yönetmeliği" uyarınca yükseköğretim kurumlarında lojmanların dağıtımı Senatolarca kabul edilen yönerge hükümlerine göre Konut Tahsis Komisyonları tarafından karara bağlanmaktadır.
Bu kapsamda, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından kabul edilerek yürürlüğe konan "Konut Tahsis Yönergesi"nin 17 nci maddesinde Konut Tahsis Komisyonu "Rektör tarafından belirlenecek bir Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter ve yetkili kamu görevlileri sendika temsilcisi bir öğretim elemanı olmak üzere 3 (üç) asil ve bir Öğretim Üyesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olmak üzere 2 (iki) yedek üyeden oluşturulması" hüküm altına alınmıştır.
Yönergede yetkili sendikaya ait üyenin "öğretim elemanı" olarak belirlenmesi katılım hakkını sınırlandığı gerekçesiyle idare mahkemesi nezdinde dava edilmiştir.
İdare mahkemesi, Konut Tahsis Komisyonunun oluşumunda yetkili kamu görevlileri sendika temsilcisinin katılımına imkan verildiğini; ancak söz konusu temsilcinin unvan bazında seçiminin ilgili sendikaya bırakılmayarak doğrudan idarece belirlenmek suretiyle sendika özgürlüğünün ruhuna aykırı bir uygulamaya gidildiğini, öğretim görevlisi sendika üyesinin bulunmaması durumunda nasıl bir yol izleneceği hususunun ise açıklanmadığı, belirtilen ilkelere aykırı şekilde getirilen kuralda hukuka uygunluk bulunmadığından, söz konusu maddede yer alan "bir öğretim elemanı" ibaresinin iptaline karar verilmiştir.
İŞTE MAHKEME KARARI!
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