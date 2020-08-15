1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lojman komisyonuna sadece akademisyen alan üniversitenin yönergesi yargıdan döndü!

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin lojman komisyonuna sadece öğretim elemanı almasına dair düzenleme yargıdan döndü!
 15 Ağustos 2020 18:06
Yazdır
Lojman komisyonuna sadece akademisyen alan üniversitenin yönergesi yargıdan döndü!

Bilindiği üzere, "Kamu Konutları Yönetmeliği" uyarınca yükseköğretim kurumlarında lojmanların dağıtımı Senatolarca kabul edilen yönerge hükümlerine göre Konut Tahsis Komisyonları tarafından karara bağlanmaktadır.

Bu kapsamda, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından kabul edilerek yürürlüğe konan "Konut Tahsis Yönergesi"nin 17 nci maddesinde Konut Tahsis Komisyonu "Rektör tarafından belirlenecek bir Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter ve yetkili kamu görevlileri sendika temsilcisi bir öğretim elemanı olmak üzere 3 (üç) asil ve bir Öğretim Üyesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olmak üzere 2 (iki) yedek üyeden oluşturulması" hüküm altına alınmıştır.

Yönergede yetkili sendikaya ait üyenin "öğretim elemanı" olarak belirlenmesi katılım hakkını sınırlandığı gerekçesiyle idare mahkemesi nezdinde dava edilmiştir.

İdare mahkemesi, Konut Tahsis Komisyonunun oluşumunda yetkili kamu görevlileri sendika temsilcisinin katılımına imkan verildiğini; ancak söz konusu temsilcinin unvan bazında seçiminin ilgili sendikaya bırakılmayarak doğrudan idarece belirlenmek suretiyle sendika özgürlüğünün ruhuna aykırı bir uygulamaya gidildiğini, öğretim görevlisi sendika üyesinin bulunmaması durumunda nasıl bir yol izleneceği hususunun ise açıklanmadığı, belirtilen ilkelere aykırı şekilde getirilen kuralda hukuka uygunluk bulunmadığından, söz konusu maddede yer alan "bir öğretim elemanı" ibaresinin iptaline karar verilmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI!
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Danıştay'dan öğretim üyelerinin yeniden atamalarında 'akademik gayret' tespiti!
07 Haziran 2020 11:17		 Araştırma görevlisinin kadrosuyla ilişiği 'usul ve esasa' dayanılarak kesilebilir mi?
07 Nisan 2020 00:04
Danıştay'dan kişiye özel ilanları engelleyecek önemli karar!
05 Şubat 2020 10:04		 Doçentlik unvanı alan öğretim üyesinin mali haklarına ilişkin mahkeme karar
22 Ocak 2020 14:05
Öğretim görevlisi alımlarında 'en az tezli yüksek lisans' şartı için önemli karar
31 Temmuz 2019 11:30		 Kişiye özel öğretim üyesi ilanı, mahkemeden döndü
14 Mart 2019 00:03
Danıştay: Ceza soruşturmalarında kurullar kesin karar vermeli!
06 Şubat 2019 00:04		 Danıştay'dan üniversitelerde ceza soruşturmaları hakkında açıklamalı karar!
09 Ocak 2019 10:04
Bölüm başkanının talebi olmadan Rektör doğrudan kadro ilanı verebilir mi?
07 Ekim 2018 00:09		 Somut gerekçe olmadan, bölüm başkanı görevden alınabilir mi?
06 Ekim 2018 09:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:42 - Dağ keçisi avlayan vatandaşa 23 bin 288 TL cezası kesildi18:38 - Babasının kullandığı cipin aynısı için 150 bin lira harcadı18:35 - Belediyeye kızdı 'tapulu arazim' diyerek yolu kapattı18:33 - Bir doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti18:29 - AK Parti'li Akbaşoğlu'nun acı günü18:23 - Cumhurbaşkanlığı'ndan '12 Ada Belgeleri' paylaşımı
18:19 - Besmeleli tavla satıştan kaldırıldı, bakanlık devreye girdi18:06 - Lojman komisyonuna sadece akademisyen alan üniversitenin yönergesi yargıdan döndü!17:55 - Mustafa Sarıgül de parti kuruyor... İşte ilk detaylar17:44 - Peynirleri dededen kalma geleneklerle muhafaza ediyorlar17:42 - Balıkesir'de ormanlık alanlarda piknik ateşi yasaklandı17:37 - 7 yıl boyunca kumbarasına para attı... 12 bin 800 TL biriktirdi
17:32 - Erdoğan: İnşallah yarınlar bugünlerden daha güzel olacak17:15 - 9 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi17:07 - Covid-19 kararlarına aykırı davranan 2 muhtara soruşturma16:56 - AÜ 'çevrim içi' ve 'yüz yüze' eğitim hazırlıklarını tamamladı16:54 - 3 ilde daha 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
16:50 - 'Grip aşısı beni koronavirüsten de korur' diye düşünmeyin'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 gün yüzyüze 3 gün ekranda... Okullar böyle açılacak
Konya Büyükşehir, makam şoförü almak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı
Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak
1 kişi yıl içerisinde en fazla üç araç satabilecek
Gaziantep'te şüpheli ölüm sonrası tutuklama
Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı
ALES adaylarına ÖSYM'den 'saat' uyarısı
Yunanistan saldırırsa adalardan da olur
Hakime 'Allah belanı versin' demek, suç oluşturur mu?
Sözleşmeye ya şerh düşülecek ya da iptal
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
boğulmaların artması 1
Beleş mi aldın karıyı,sorusu 2
afedersin hdp 3
okulların 21 eylül 2020'de açılma ihtimali 2
masterchef 1
istanbul sözleşmesinden çıkılması 2
erkek doğmadı çöpe attık 3
corona virüs vaka sayısı 1
sputnik v 1
omar elabdellaoui 2
SON İLANLAR
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Şırnak Fındık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Bahşılı Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam