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Antonio Banderas koronavirüse yakalandı

İspanyol aktör Antonio Banderas, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
 10 Ağustos 2020 17:43
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Antonio Banderas koronavirüse yakalandı

Ünlü aktör Antonio Banderas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüse yakalandığını duyurdu. Banderas, açıklamasında, "Nispeten iyi hissediyorum. Yalnızca normalden biraz daha yorgunum. En kısa sürede iyileşeceğime inanıyorum" ifadelerini kullanarak siyah beyaz bir çocukluk fotoğrafını paylaştı. Kendini karantinaya alan İspanyol aktör, karantinayı kitap okuyarak ve dinlenerek geçireceğini ifade etti.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Tom Hanks, Pink, Idris Elba, Prens Charles ve çok sayıda ünlü isim korona virüse yakalandıklarını açıklamıştı.
İhlas Haber Ajansı
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