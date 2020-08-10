Türkiye bir ilki başardı: Dünyada ilk sürü SİHA operasyonu
|10 Ağustos 2020 18:30
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BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İHA Komuta Kontrol Yönetim Sistemi Merkezi koordinasyonunda Bahar Kalkanı Harekatı'yla dünyada ilk kez sürü SİHA operasyonu icra edildi. Milli teknolojiler ile destan yazan kahraman güvenlik güçlerimize minnet ve şükranla...'' açıklamasını yaptı.
İHA Komuta Kontrol Yönetim Sistemi Merkezi koordinasyonunda Bahar Kalkanı Harekatı'yla dünyada ilk kez sürü SİHA operasyonu icra edildi.
İHA Komuta Kontrol Yönetim Sistemi Merkezi koordinasyonunda Bahar Kalkanı Harekatıyla dünyada ilk kez sürü SİHA operasyonu icra edildi.Haluk Bayraktar (@haluk) August 10, 2020
Milli teknolojiler ile destan yazan kahraman güvenlik güçlerimize minnet ve şükranla... #MilliTeknolojiHamlesi ️🚀🇹🇷 pic.twitter.com/wzu48uXZZ0
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